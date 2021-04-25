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İkizdere’de taş ocağına karşı nöbette olan vatandaştan jandarmaya: Müteahhitin askeri değilsin, bizim askerimizsin bizim

“Nefesimizi ekmeğimizi korumaya geldik”

25 Nisan 2021 16:12

Rize’nin İkizdere ilçesindeki İskencedere Vadisi’nde açılmak istenen taş ocağı alanda köylülerin doğa nöbeti dördüncü gününde sürüyor. “Nefesimizi ekmeğimizi korumaya geldik” diyen köylüler jandarmalara seslenerek “Müteahhitin askeri değilsin, bizim askerimizsin” dedi.

Cengiz İnşaat, Rize İkizdere’de bulunan ve biyolojik çeşitlilik nedeniyle koruma altında olan İşkencedere Vadisi’nde taşocağı çalışmalarına başladı. Çalışmanın doğa katliamına yol açacağını belirten yöre halkı ise katliama karşı çıkmak için alandaki nöbetini sürdürüyor.

O anlarda bir köylü nöbet alanında kendilerine müdahale eden bir jandarmaya “Müteahhitin askeri değilsin, bizim askerimizsin” dedi.

HDP İzmir Millletvekili Murat Çepni paylaştığı görüntülere "Resmi üniforma ile müteahhidin dozerini koruyorlar" notunu düştü. 

Öte yandan yine bugün jandarma sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesmek istedi.

Köylülerin bahçesine giren jandarmaya tepki gösteren yurttaşlar, ceza kesilmesine izin vermedi. 

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