Tarkan'dan Rize İkizdere halkına destek: Mücadelenizde tüm kalbimle yanınızdayım; #İkizdereDireniyor

Müzisyen Tarkan, Rize'nin İkizdere ilçesi Cevizlik köyünde taş ocağı projesine tepki göstererek, "Her gün memleketimizin doğasını, toprağını para ve güç uğruna feda edenler; çocuklarımıza, yarınlarımıza miras bırakacağımız güzel memleketimize bu katliamları reva görenler, bi durun artık! Yeter!" dedi. Tarkan ocağa karşı eylem yapan vatandaşlara destek mesajı yolladı.

Cengiz İnşaat’ın Rize İkizdere’de bulunan İşkencedere Vadisi’nde yapmak istediği taş ocağı çalışmalarına karşı köylülerin direnişi sürüyor.

Tarkan vatandaşlara destek vererek sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Canım memleketim Rize, canım İkizdere, canım hemşehrilerim! Acılı feryadınızı duyuyorum. İçim yanıyor benim de. Doğanızı, yurdunuzu korumak istemekteki haklı isyanınızı derinden hissediyorum ve bu mücadelenizde tüm kalbimle yanınızdayım.

Her gün memleketimizin doğasını, toprağını para ve güç uğruna feda edenler; çocuklarımıza, yarınlarımıza miras bırakacağımız güzel memleketimize bu katliamları reva görenler, bi durun artık! Yeter! #İkizdere #İkizdereSahipsizDeğildir #İkizdereDireniyor #İkizdereTaşOcağıOlmasın"