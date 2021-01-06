Eylemi sonlandırıp okuldan ayrılan öğrencilere balkonlardan alkışlı destek; 16.00'da açıklama yapılacak

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 3 Ocak’ta Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan, eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Melih Bulu'ya yönelik protestolar sürüyor.

Polisin abluka altına aldığı Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci olmayan hiç kimse içeri alınmazken, üniversitenin üzerinde polis helikopteri uçtuğu belirtildi.

Boğaziçililer, üniversitede yaptıkları eylemi sonlandırıp okuldan ayrıldı. 16.00'da Kadıköy'de basın açıklaması yapılacağı bildirildi.

Evlerden alkışlı destek

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine çevre evlerde oturan vatandaşlardan destek geldi.

Eylemi sonlandırıp basın açıklaması yapmak üzere harekete geçen öğrencilere evlerden alkışlar geldi. Camlarına ve balkonlarına çıkan mahalle sakinleri, öğrencilere desteklerini ifade etti. Ayrıca sokakta bulunanlardan da alkışlı destek geldiği görüldü.