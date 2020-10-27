Ermenek'teki madenciler: Uzlaşı sağlandı ancak her ihtimale karşı bekleyişimiz devam edecek

Ermenekte, maaşları ve tazminat haklarına yönelik taleplerinin görüşmelere rağmen karşılanmaması üzerine yeniden Ankara'ya yürüyüş kararı alan maden işçileri, Karaman Valisi ile bugün yaptıkları görüşmede uzlaşıya varıldığını söyledi. İşçiler, uzlaşıya rağmen verilen sözlerin yerine getirilmeme ihtimaline karşı pazartesi gününe kadar eylem yaptıkları alandan ayrılmayacaklarını söyledi.

Ermenekli madencilerden Abdullah Büber ve Barış Karagöz, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Tahir Çetin ve Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Koordinatörü Kamil Kartal’dan oluşan heyet taleplerin karşılanması için somut adım atılması hakkında Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ile görüştü.

Bağımsız Maden İş Sendikası yaptığı açıklamada valilikle yapılan görüşmede madencilerin talepleri üzerinde uzlaşıldığını ancak resmi bir protokol yapılıncaya kadar Ermenek meydanında ki bekleyişe devam edileceğini duyurdu.

Karaman Valisi ile yapılan görüşmede sözlü olarak, prensipte anlaşıldığını söyleyen maden işçileri temsilcileri, protokolün söz verildiği şekilde gerçekleşmemesi halinde "Pazartesi günü bu protokol imzalanmazsa, önümüze hangi güç çıkarsa çıksın, istikametimizi bozmadan Ankara doğrultusunda yürümek konusunda netiz’’ dedi.

Öte yandan Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yine tazminat ve maaş haklarının verilmesi ve taleplerinin karşılanması için eylem yapan Somalı maden işçilerinin de bekleyişleri devam ediyor.

İşçilerin talepleri:

Maaşlarını alamayan arkadaşlarımızın maaşları derhal ödensin. Tüm Tazminat mağdurlarının tazminatları ödensin. BES kesintileri ödensin. Madenlerde gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği koşulları yerine getirilsin. İşten atılan işçiler derhal geri alınsın.

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