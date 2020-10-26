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Ermenek'teki madenciler: Verdiğimiz süre saat 17.00'de doluyor, sözler tutulmazsa Ankara yürüyüşümüz başlayacak!

"Bütün müzakerelere rağmen, sorunların çözümü için bir adım atılmadı"

26 Ekim 2020 14:13

Karaman'ın Ermenek ilçesinde tazminat ve maaş hakları için eylem yapan madenciler daha öne yetkililerle yaptıkları görüşmelerde sorunların çözümü için verilen sürenin bugün dolduğunu, yetkililerin sözlerini tutmaması halinde durdurulan Ankara yürüyüşlerinin devam edeceğini açıkladı. 

Eylem yapan iş açıklamada, "Bütün müzakerelere ve sorunlarımızı dile getirmemize rağmen, sorunların çözümü için bir adım atılmadı" dedi. 

İşçi sözcüsü yaptığı açıklamada, "Biz kimseden korkmuyoruz. Korksaydık dünyanın en ağır iş kolu olan madeni seçmezdik. Taleplerimiz belli. Bugün saat 5'e kadar çözülmezse Ankara yürüyüşüne hazırız" dedi. 

"Bir kilo şekere, bir çaya ihtiyacı var, ödesinler!"

Öte yandan Ermenek'te günlerdir devam eden eyleme yerel halk da destek veriyor. Madencilerin sorunlarını dile getiren yerel halk, söz konusu taleplerin karşılanmasını istiyor. Madencilerin maddi durumuna dikkat çeken bir vatandaş, "Versinler vatandaşın parasını. Bir kilo şekere, bi çaya ihtiyacı var. Ödesinler!" diyerek taleplerin karşılanmamasına tepki gösterdi. 

 

TIKLAYIN - Ermenek'te hakları için eylem yapan maden işçilerinin arasından seslenen bir çocuk: Babam cebime 5 kuruş koyamıyor, hakkını verin

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