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Ermenek'te hakları için eylem yapan maden işçilerinin arasından seslenen bir çocuk: Babam cebime 5 kuruş koyamıyor, hakkını verin

Video sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı

25 Ekim 2020 14:53

Karaman Ermenek’te kıdem tazminatı ve ücret alacakları için Ankara’ya yürümek isteyen ancak engellenen madenciler basın açıklaması yaptı. Alanda bulunan maden işçisi Ali Selvi’nin oğlu “Babam benim cebime 5 kuruş sokamıyor, babamın hakkını verin” dedi. Video sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. 

Bağımsız Maden İş'in hesabından yapılan bir paylaşımda sorunlarını çözmeleri için yetkililere verdikleri sürenin yarın saat 17:00'da son bulduğunu belirten işçiler,  "Hazırlıklarımız tamam, sözler tutulmazsa Ankara Yürüyüşü'müze başlayacağız" dediler. 

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