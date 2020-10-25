Ermenek'te hakları için eylem yapan maden işçilerinin arasından seslenen bir çocuk: Babam cebime 5 kuruş koyamıyor, hakkını verin

Karaman Ermenek’te kıdem tazminatı ve ücret alacakları için Ankara’ya yürümek isteyen ancak engellenen madenciler basın açıklaması yaptı. Alanda bulunan maden işçisi Ali Selvi’nin oğlu “Babam benim cebime 5 kuruş sokamıyor, babamın hakkını verin” dedi. Video sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Bağımsız Maden İş'in hesabından yapılan bir paylaşımda sorunlarını çözmeleri için yetkililere verdikleri sürenin yarın saat 17:00'da son bulduğunu belirten işçiler, "Hazırlıklarımız tamam, sözler tutulmazsa Ankara Yürüyüşü'müze başlayacağız" dediler.