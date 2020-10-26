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Sözlerin tutulmaması nedeniyle bir kez daha Ankara'ya yürüyen madenciler, yeniden engellendi

"Ya verilen sözleri tutun yada yolumuzdan çekilin!"

26 Ekim 2020 17:01

Karaman'ın Ermenek ilçesinde tazminat ve maaş hakları için eylem yapan madenciler daha öne yetkililerle yaptıkları görüşmelerin sonuç vermemesi üzerine, durdurdukları Ankara yürüyüşüne yeniden başlama kararı aldı. Ancak verilen sözlerin bir türlü tutulmaması nedeniyle tekrar yürüyüşe geçen işçiler jandarma tarafından engellendi. İşçiler 'Yolu aç jandarma geliyoruz Ankara', 'Onurlu direniş engellenemez' sloganları attı. 

Manisa’nın Soma ve Ermenek ilçelerinden tazminat hakları için Ankara’ya yürümek isteyen maden işçileri, verilen sözlerin tutulmaması üzerine tekrar yürüyüşe geçmek istedi. Ancak jandarma ekipleri işçilerin önünü tekrar kesti.

Bağımsız Maden İş o anları Twitter'dan paylaşarak "Ya verilen sözleri tutun yada yolumuzdan çekilin!" diye yazdı. 

Bugün yaptıkları açıklamada, daha önce AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve yetkililerle yaptıkları görüşmeden sonuç alamadıklarını söyleyen maden işçileri, "Biz kimseden korkmuyoruz. Korksaydık dünyanın en ağır iş kolu olan madeni seçmezdik. Taleplerimiz belli. Bugün saat 5'e kadar çözülmezse Ankara yürüyüşüne hazırız" açıklamasında bulunmuştu.

Maden işçilerinin yeniden yürüyüş kararı almasının ardından bölgeye polisleri sevk edildi. Yolu kapatan polislerin yürüyüşe engel olmasının ardından işçiler oturma eylemi başlattı. 

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