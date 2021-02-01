Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere "salgına rağmen salonlar tıklım tıklım" diyerek teşekkür etti

AKP'nin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine canlı olarak bağlanarak konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililere "salonu tıklım tıklım doldurdukları" gerekçesiyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salondaki partililere teşekkür ederken "Salgına rağmen" demesi dikkati çekti.

Koronavirüs salgınına karşı konuşmalarında sık sık "Temizlik, Mesafe, Maske" vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez "Adana'da, Antalya'da, Bursa'da, Muğla'da bu salgına rağmen tıklım tıklım bu salonları haftanın başında oralarda buluşma ve buluşturmayı sağladığınız için teşekkür ederim" dedi.

Kapalı spor salonlarında, sosyal mesafenin dikkate alınmadığı ve birçok kentte izin verilemeyen kalabalıklardan daha büyük bir kalabalığın bulunduğu kongreye hitap eden Erdoğan'ın, salgın tedbirleri kapsamında yapılan uyarılara rağmen toplanan kalabalığa teşekkür etmesi sosyal medyada da tepkilere neden oldu.

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