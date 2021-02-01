Erdoğan'dan CHP'ye istifa tepkisi: Parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak yüzsüzlüktür, siyasi arsızlıktır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşanan istifalara ilişkin ilk kez konuştu. Erdoğan, "Parti içi kavgalardan AK Partiyi mesul tutmak yüzsüzlüktür, siyasi arsızlıktır" dedi.

CHP'de tartışma konusu olan taciz ve tecavüz iddialarını bir kez daha hatırlatarak, "Üstünü kapatmak için her gün olmadık yalanlarla bize ve AK Parti'ye saldırıyorlar" diyen Erdoğan, "Daha önce milletin gündemini haftalarca külliyeye giden CHP'li yalanıyla meşgul etmişlerdi. Hatta sahte araç plakaları üzerinden hem kendilerini hem de vatandaşları kandırmaya çalışmışlardır. Tabi sonra tüm bu kuyruklu yalanların CHP genel merkezinde üretildiği medyaya da yine buradan servis edildiği ortaya çıktı. Şimdi de partilerinde yaşanan istifalar dolayısıyla bizi hedef alıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Oysa bugün kime sorsanız Atatürk'ün CHP'si ile Kılıçdaroğlu'nun CHP'si dışında hiçbir bağım hiçbir ilişkinin olmadığını size söyleyecekler" diyen Erdoğan devamında da, "CHP yönetimi ayaklarına taş değse AKP'yi suçlayan siyasi kurnazlıklarla bu gerçeğin üstünü kapatamaz. Millet sizin kimlerle yol yürüdüğünüzü, kime hangi imkanları peşkeş çektiğini görüyor" sözlerini kaydetti.

Sözcü yazarı Rahmi Turan’ın, 20 Kasım’daki köşe yazısında CHP’li bir ismin Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü söylemesinin ardından tartışma başlamıştı. Rahmi Turan, daha sonraki açıklamalarında bu ismin CHP'nin bir önceki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan ve son kurultayda genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında yarışan Muharrem İnce olduğunu açıklamıştı. İnce ise bu iddiaları sert bir dille reddetmişti. Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk açıklama 21 Kasım'da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan gelmiş, iddia 'tamamen gerçek dışı ve hayal ürünü' olarak nitelendirilmişti. TIKLAYIN - Beştepe'deki CHP’li bilmecesi; tartışma nasıl başladı, kim ne dedi? Geçen hafta CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, ve CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel partisinden istifa etmiş, CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 135'e düşmüştü. İstifa eden vekillerin ise CHP'den ayrılacağını belirten Muharrem İnce'ye katılacağı iddia ediliyor. TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu'na mektup yazmışlardı; 3 milletvekili CHP'den istifa etti

Öte yandan Erdoğan, "Biz parti olarak mevcut CHP yönetiminden gayet memnunuz. Biz her hafta bir pot kıran bir gün söylediğini ertesi gün inkâr eden gaf ebesi bu CHP genel başkanından da memnunuz. Bizim endişemiz ülkemiz adınadır. Türkiye’nin en büyük ikinci partisinin üç-beş marjinalin oyuncağı haline getirilmesine içimiz el vermiyor. Bizim sıkıntımız demokrasimiz, Türk siyaseti adınadır. Yoksa bizim siyasetimiz adına mumla arasak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız" diye konuştu.

Erdoğan sözlerinin sonunda partisinin gençlerine, "Siz LGBT gençleri değilsiniz, kırıp döken gençlik değilsiniz" diye seslendi.

Partisinin 4 ilde düzenlediği kongrelerine video konferans yoluyla katılan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Adına Türkiye dediğimiz bu davayı gerektiğinde canımız bağısına yüceltmeyi sürdürüyoruz."

"Bizler de inşallah her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel vatan için sevda sözleri söylemeye devam edeceğiz. Sadece 83 milyon vatandaşımız değil gözünü ve kalbini ülkemize çevirmiş yüz milyonlarca mazlumun da emanetini taşıyoruz. AK Parti emperyalist niyetler karşısında şanlı bir direnişin adıdır. AK Parti geleneğin olduğu kadar geleceğin de partisidir. Bizim yol arkadaşlığımız pazara kadar değil mezara kadardır. Bizler tesadüflerin, çıkarların değil ortak hayallerin, ortak hedeflerin buluşturduğu insanlarız. Bizler birlik olmadan dirlik olmayacağına inanan, aynı davaya aynı sevdaya gönül vermiş bir kadroyuz."

Erdoğan, "Salgına rağmen tıklım tıklım bu salonlar" dedi, teşekkür etti

"Şu kapalı salonlarda Adana'da, Antalya'da, Bursa'da, Muğla'da bu salgına rağmen tıklım tıklım bu salonları haftanın başında oralarda buluşma ve buluşturmayı sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum."

Erdoğan, "külliyeye giden CHP'li" tartışmalarını hatırlattı, CHP'ye yüklendi

"Biz gücümüzü şu salonlardaki bu yapıdan alıyoruz. Teşkilatlarını saran taciz, arsızlık furyasının üstünü kapatmak için her gün olmadık yalanlarla bize ve AK Parti'ye saldırıyorlar. Daha önce milletin gündemini haftalarca külliyeye giden CHP'li yalanıyla meşgul etmişlerdi. Hatta sahte araç plakaları üzerinden hem kendilerini hem de vatandaşları kandırmaya çalışmışlardır. Tabi sonra tüm bu kuyruklu yalanların CHP genel merkezinde üretildiği medyaya da yine buradan servis edildiği ortaya çıktı. Şimdi de partilerinde yaşanan istifalar dolayısıyla bizi hedef alıyorlar. Oysa bugün kime sorsanız Atatürk'ün CHP'si ile Kılıçdaroğlu'nun CHP'si dışında hiçbir bağım hiçbir ilişkinin olmadığını size söyleyecekler. CHP yönetimi ayaklarına taş değse AKP'yi suçlayan siyasi kurnazlıklarla bu gerçeğin üstünü kapatamaz. Millet sizin kimlerle yol yürüdüğünüzü, kime hangi imkanları peşkeş çektiğini görüyor."

"Parti içi kavgalardan AK Partiyi mesul tutmak yüzsüzlüktür, siyasi arsızlıktır"

"Parti içi kavgalardan AK Partiyi mesul tutmak yüzsüzlüktür, siyasi arsızlıktır. Biz parti olarak mevcut CHP yönetiminden gayet memnunuz. Biz her hafta bir pot kıran bir gün söylediğini ertesi gün inkâr eden gaf ebesi bu CHP genel başkanından da memnunuz. Bizim endişemiz ülkemiz adınadır. Türkiye’nin en büyük ikinci partisinin üç-beş marjinalin oyuncağı haline getirilmesine içimiz el vermiyor. Bizim sıkıntımız demokrasimiz, Türk siyaseti adınadır. Yoksa bizim siyasetimiz adına mumla arasak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız."

"Gezi olaylarından itibaren nerede bir provokasyon varsa CHP'liler daima ön saflarda yer aldı."

Üye sayısı açıklaması

""Teröre, ahlâksızlığa, sapkınlığa ve şiddete bulaşmadığı sürece her görüşe, her fikre saygılıyız. Başkaları gibi küçük olsun benim olsun zihniyetiyle değil büyük olsun hepimizin olsun şiarıyla hareket ediyoruz. Özellikle gençler son bir yılda partimize hamdolsun bir milyon 300 bini aşkın yeni üye kazandırdık. Üstelik yeni üyelerimizin ayrıdan fazlası 18-35 yaş gençlerimiz oluşturuyor. Kadın kollarımızın üye sayısı yaklaşık 5.5 milyonu, gençlik kollarımızın üye sayısı ise 21 milyon 300 bini buldu. Bunu daha üst seviyelere taşımalıyız."

"Partimizden uzaklaşmış, ayrılmış arkadaşlarımızı yeniden saflarımıza kazandıralım"

"Partimizden şu veya bu nedenle uzaklaşmış, ayrılmış arkadaşlarımızı yeniden saflarımıza kazandıralım. Biz biliyorsunuz dost edinmeye çalışacağız. Kaybetmeyeceğiz, yeniden kazanmaya çalışacağız. Buna dikkat edeceğiz. Büyük kongre sürecimizi bu bakımdan fırsat olarak görüyorum."

"Türkiye'nin sendelemesine umanlara inat ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz"

"Son 18 yılda 81 vilayetimizin her birine eserlerimizle, projelerimizle mührümüzü vurduk. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye kadar her alanda ülkemize çağ atlattık. Ülkemize cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının katbekat fazlasını 18 yılda kazandırmakla iftihar ediyoruz.

Türkiye'nin sendelemesine umanlara inat ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz. Hastaneler, barajlar, millet bahçeleri yatırımlar hizmet ve eser, hizmet siyasetimizin yeni nişaneleri olarak ülkemizin dört bir yanında yükseliyor. Tüm dünyada yatırımların durma noktasına geldiği bir dönemde yatırım seferberliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

"Gençliğimizi LGBT gençliği değil, tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak geleceğe taşıyacağız"

İnşallah gençliğimizi LGBT gençliği değil, tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak geleceğe taşıyacağız. İşte siz bilgisayarların klavyelerinde olan gençliksiniz, LGBT gençliği değil. Siz kıran döken gençlik değil, tam aksine kırılan dökülen o kalpleri ayağa kaldıran gençlersiniz."