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AKP kongre salonu Müslüm Gürses şarkısıyla coştu, Erdoğan isimleri karıştırdı

01 Şubat 2021 14:40

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya, Adana, Bursa, Muğla 7. Olağan İl Kongre'lerine canlı yayınla bağlandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre salonunda bulunan kalabalığın hep bir ağızdan Müslüm Gürses'in 'Seni Yazdım' şarkısını söylemesinin ardından "Maşallah hasret kalmışız bugünlere, bir taraftan Orhan baba bir taraftan marşlarımız"  dedi. Erdoğan'ın sözlerinin ardından tekrar verilen şarkı ile kalabalık daha coşkulu bir şekilde şarkıya eşlik etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise müziğin kısılmasının ardından yaptığı yorumda Müslüm Gürses ile Orhan Gencebay'ı tekrar karıştırarak "Buradan da Orhan babaya sağlık, hanım efendisine sağlık" dedi. 

Koronavirüs salgınına rağmen kapalı spor salonunda yapılan kongredeki kalabalık dikkat çekerken sosyal medyada da görüntüler tepki topladı. 

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