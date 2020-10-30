Depremde karayolları viyadüğü kolonları böyle çöktü!

30 Ekim 2020 16:45
İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki deprem sırasında, Alsancak'ta karayollarına ait kullanılmayan bir viyadükün kirişleri çöktü.
Sosyal medyada paylaşılan videoda, çöken kirişlerin araçların üzerine düşen liman bölgesindeki viyadüğün kullanılmadığı belirtildi.
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