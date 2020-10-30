Deprem sırasında 7 katlı bina böyle çöktü

30 Ekim 2020 16:21
İzmir’de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem en büyük hasarı Bornova ve Bayraklı’ya verdi. İki ilçede aralarında kamu binalarının da bulunduğu çok sayıda bina yıkıldı.
Bayraklı’nın Manavkuyu semtindeki bir binanın çökme anları ise kameralara böyle yansıdı.
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