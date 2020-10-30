Deprem sırasında 7 katlı bina böyle çöktü

İzmir’de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem en büyük hasarı Bornova ve Bayraklı’ya verdi. İki ilçede aralarında kamu binalarının da bulunduğu çok sayıda bina yıkıldı.

Bayraklı’nın Manavkuyu semtindeki bir binanın çökme anları ise kameralara böyle yansıdı.

TIKLAYINIZ - İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem

TIKLAYINIZ - Depremin ardından İzmir-Seferihisar'da deniz taştı

TIKLAYINIZ - İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde Bornova'da bir bina çöktü

TIKLAYINIZ - İzmir'deki deprem anını anlatan Fatih Portakal: O anda içimden 'yaradan bitir artık şunu' dedim