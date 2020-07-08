İzmir’de cami hoparlöründen 'Müslüm Gürses şarkısı çalındı' iddiası asılsız çıktı

08 Temmuz 2020 11:50
İzmir'de camilerden İtalyan halk şarkısı Çav Bella'nın duyulması ile ülke gündemine oturan İzmir'deki bir cami hoparlöründen Müslüm Gürses şarkısı duyulduğuna yönelik iddialar asılsız çıktı. Polisin yaptığı incelemede müzik sesinin caminin yakınındaki bir otoparkta bulunan araçtan geldiği belirlendi.
İzmir Karşıyaka'ya bağlı Zübeyde Hanım mahallesindeki bir caminin hoparlöründen gece saat 03.40'ta Müslüm Gürses şarkısı çalındığı iddiaları üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.
Cami derneğinin yöneticileriyle görüşen ekipler, cami kapısının dün gece 23.30 sıralarında tüm elektrik sistemi kapatıldıktan sonra kilitlendiğini tespit etti.
Bir başka görgü tanığı ise ifadesinde, söz konusu saatlerde balkonda otururken müzik sesi duyduğunu, cami yakınlarındaki bir araç otoparkına markası, rengi ve plakasını alamadığı bir aracın geldiğini ve yüksek sesle müzik yayını yaptığını belirtti.
Bölgedeki çarşı-mahalle bekçileri ve devriye ekiplerinin, iddiaya konu olaya yönelik herhangi bir müdahalesinin olmadığı, bu yönde polise ihbarda bulunulmadığı belirlendi.
Çevredeki güvenlik ve MOBESE kayıtlarının incelemesinin sürdüğü, olayla ilgili 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 23 Mayıs'ta "Buluruz, ve ona caminin dibinde de ezanı dinletiriz" sözlerinin ardından olayla ilgili gözaltına alınmış kimse yok.
Haber ajansları da 24 Mayıs'ta İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün olayla ilgili soruşturmayı yürütmek üzere 30 kişilik bir ekip kurulduğunu duyurmuştu.
Camiler çevresinde ikamet eden vatandaşlara olay anında şüpheli kişi ya da kişiler görüp görmedikleri sorulmuş, iş yerlerinin güvenlik kameraları ile mobese kameraları da incelemeye alınmıştı.
'Çav Bella' çalınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Banu Özdemir, gözaltına alınan tek isim oldu.
Özdemir kendi isteğiyle emniyete giderek ifade vermiş, ardından tutuklanmış ve 29 Mayıs'ta tahliye edilmişti.
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede Banu Özdemir hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
İzmir'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek 'Çav Bella' çalınmasının ardından başlatılan soruşturmada ise ilerleme henüz sağlanamadı.
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