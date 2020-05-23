‘Çav Bella’ soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir’in avukatı: Tutuklamak için suçlamayı değiştirdiler

İzmir'deki birçok caminin haporlöründen 20 Mayıs'ta bir anda İtalyan halk şarkısı “Çav Bella” çalındı.

İzmir Müftülüğü olayın saat 17.00'de medyana geldiğini açıkladı.

Ertesi gün yani 21 Mayıs'ta aralarında eski AKP Beylikdüzü İlçe Başkan Yardımcısı ve avukat Mücahit Birinci, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Selman Ögüt'ün de bulunduğu bazı hesaplar eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in Twitter paylaşımlarını paylaşarak " Gözaltına alınması gerektiğini, amacın kaos çıkarmak olduğunu" yazdılar

Her iki paylaşımda da Banu Özdemir CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı olarak yazıldı. Ancak Banu Özdemir önceki dönemde yönetimde olan bir isimdi.

Yine 21 Mayıs'ta CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabını spam'layarak askıya alınmasına neden olan ve kendilerini Ebabil Harekatı olarak tanımlayan grup "İzmir'de Allah'ın evi ibadethanelerimizin merkezi sistemlerine ait videoları korsan şekilde sızılarak Bella Ciao şarkısı çalınmıştır. CHP'nin İzmir İl Başkan Yardımcısı olan şahıs da bu anlara ait videoları büyük bir zevkle, dalga geçerek tweet'lemiştir. Ebabiller olarak bu pespayeliğe sessiz kalacak değiliz" ifadeleriyle Banu Özdemir'in hesabının şikayet edilmesini abonelerine duyurdu.

Peki Banu Özdemir 20 Mayıs'ta Twitter hesabından neyi paylaşmıştı? Özdemir, İzmir'deki bazı ilçelerin camilerinden Çav Bella çalındığını belirten tweet'ler atmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 21 Mayıs'ta "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Aynı gün İzmir emniyeti Banu Özdemir'i arayarak ifade vermesini istedi. Polis tutanağında da belirtildiği üzere Özdemir kendi iradesiyle aynı akşam saat 17.50'de emniyete giderek ifade verdi.

Özdemir 22 Mayıs'ta tutuklandı ve Şakran Cezaevi'ne gönderildi.

"Tutuklanması için suçlama değiştirildi"

T24'e konuşan Özdemir'in avukatı Süleyman Karadağ Banu Özdemir'e yöneltilen "Halkın dini değerlerini aşağılama" suçlamasının değiştiğini söyledi.

Karadağ, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Özdemir hakkında “Dini değerleri alenen aşağılamak” suçunu işlediği gerekçesi ile soruşturma başlatıldığını duyurmasına rağmen müvekkilinin Türk Ceza Kanunu'nun 216/3 maddesinden değil 216/1'den tutuklandığını ifade etti.

Karadağ bunun gerekçesini de şöyle yorumladı:

"TCK 216/1'da düzenlenen bu suçun yaptırımı 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası olup; isnat edilen suçun cezasının üst sınırının müvekkilimin tutuklanması için yeterli olmadığını fark eden soruşturma makamı, isnadını değiştirerek soruşturmayı TCK 216/1 maddesine çevirmiş ve böylelikle suçun üst sınırı 3 yıl hapis cezasına çıkarılmıştır. Aslında müvekkilimin tutuklanmasına işte tam da bu anda karar verilmiş sonrası mizansene dönüşmüştür."

TCK 216/1 maddesindeki düzenleme "Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" diyor.

Banu Özdemir'in mahkemesindeki savunmasında "Çav Bella" isimli şarkının çalındığını yerel basında yapılan haberler ve paylaşılan videolardan öğrendiğini söylüyor. Telefon incelemesinde de Özdemir'in paylaştığı videoları söylediği gibi sosyal medyadan indirdiği teyit ediliyor.

Banu Özdemir'le karantina nedeniyle cezaevinde henüz görüşmediğini ifade eden avukat Süleyman Karadağ, İzmir 3. Sulh Ceza Mahkemesi'ne Banu Özdemir'in tutukluluğuna itiraz dilekçesini sunuyor.

Şakran Cezaevi'nde Covid-19 testi uygulandığı için Banu Özdemir'in karantinada tutulduğunu ifade eden avukat Karadağ, itirazın en geç gelecek hafta çarşamba günü karara bağlanması gerektiğini söylüyor.

Diğer yandan camilerin sistemine girerek Çav Bella şarkısı çalan kişi ya da kişiler henüz yakalanmış değil. İzmir emniyeti kamera kayıtlarının incelendiğini açıkladı.