Camilerde ‘Çav Bella’ soruşturmasında ilerleme yok; 25 gündür kimin yaptığı bulunamadı

İzmir'deki birçok caminin haporlöründen 20 Mayıs'ta bir anda İtalyan halk şarkısı “Çav Bella” çalınmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada 25 gündür bir ilerleme yok.

Merkezi olarak 'Çav Bella' nın kim ya da kimler tarafından çalındığı belirlenemedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 23 Mayıs'ta "Buluruz, ve ona caminin dibinde de ezanı dinletiriz" sözlerinin ardından olayla ilgili gözaltına alınmış kimse yok.

Haber ajansları da 24 Mayıs'ta İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün olayla ilgili soruşturmayı yürütmek üzere 30 kişilik bir ekip kurulduğunu duyurmuştu.

Camiler çevresinde ikamet eden vatandaşlara olay anında şüpheli kişi ya da kişiler görüp görmedikleri sorulmuş, iş yerlerinin güvenlik kameraları ile mobese kameraları da incelemeye alınmıştı.

'Çav Bella' çalınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Banu Özdemir, gözaltına alınan tek isim oldu.

Özdemir kendi isteğiyle emniyete giderek ifade vermiş, ardından tutuklandı. Özdemir 29 Mayıs'ta tahliye edildi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede Banu Özdemir hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

İzmir'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek 'Çav Bella' çalınmasının ardından başlatılan soruşturmada ise ilerleme henüz sağlanamadı.

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