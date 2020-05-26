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Mahkeme, Banu Özdemir'in ‘Çav Bella’ paylaşımlarının tek tweet'e sığmamasını 'kasıt' saydı

26 Mayıs 2020 00:17

İzmir’de cami hoparlörlerinden Çav Bella marşı çalınmasından sonra tutuklanan eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir’in, 280 karakter sınırı olan Twitter’da 4 ayrı paylaşım yapması "kasıt var" diye değerlendirildi. Özdemir'in avukatı Süleyman Karadağ, "Müvekkilimin bu eylemi ile suç işlediğini iddia eden hukukçuların, Ceza Hukuku hocaları hayatta ise utanmış, hayatta değilse kemikleri sızlamış olmalıdır" dedi.

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