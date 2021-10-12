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Canan Kaftancıoğlu'ndan bakanlığa tepki: Satmak için hurdacıya götürülen onlarca çekçek arabasını nasıl açıklayacaksınız?

"Uçurumun kenarında zor tutunan garibanların üzerimden elinizi çekin"

12 Ekim 2021 17:46

T24 Video Haber Merkezi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kağıt işçilerinin kullandığı onlarca çekçek arabasının kamyonla hurdacıya getirildiği görüntüleri paylaştı.

Paylaşımında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının daha önce yaptığı "çekçekçilere karışmıyoruz”  sözlerini hatırlatan Kaftancıoğlu, "Peki satmak için hurdacıya götürülen kamyonun içindeki onlarca çekçek arabasını nasıl açıklayacaksınız? Uçurumun kenarında zor tutunan garibanların üzerimden elinizi çekin" dedi. 

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