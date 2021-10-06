İstanbul'da kâğıt toplayıcılarına eş zamanlı baskın; çok sayıda kişi gözaltına alındı

Operasyonda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu çok sayıda kâğıt toplayıcı gözaltına alındı. İş makinalarının da kullanıldığı operasyonda kâğıt toplanılan alanlar yıkılarak arama yapıldı. Aramalar sonucunda çekçek arabaları ve diğer malzemelere belediye ekipleri tarafından el konuldu. Gözaltına alınanlar üst aramaları ve kimlik tespitinin ardından otobüs ve minibüslere bindirilerek Tuzla Göçmen Toplama Merkezi'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan mültecilerin sınır dışı edileceği öğrenildi.