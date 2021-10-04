Kâğıt işçilerinin depolarına polis baskını; "Arkadaşlarımız gözaltına alındı, biber gazı ve plastik mermi atıyorlar"

T24 Haber Merkezi

İstanbul, Dudullu Kadosan Oto Sanayi Sitesi önünde bulunan atık kâğıt işçilerinin depolarına polis baskın düzenledi. Kâğıt işçiliği yapan Mahmut Aytar, 10'dan fazla kişinin gözaltına alındığını, polisin plastik mermi ve biber gazı kullandığını söyledi.

Atık kâğıt işçilerine bir süredir devam eden baskının ardından polis bugün Dudullu Kadosan’da girişleri kapattı, kâğıt işçilerine müdahale etti. Müdahaleye karşı çıkan kâğıt işçileri ile polis arasında arbede yaşandı.

T24'e bilgi veren atık kâğıt işçisi Mahmut Aytar, "Polisler kendi rütbelerini kullanarak bize baskı uyguluyor. Biz bu kadar mı düştük, bu kadar mi aşağılardayız? Şu anda 10'dan fazla arkadaşımız gözaltına alındı. Arbede yaşanıyor" dedi.

Aytar, "Polis bize baskı uygulamaya devam ediyor, biber gazı ve plastik mermi atıyorlar. Polis mi, işçiler mi yaktı bilmiyorum ancak bir depo ateşe verildi" dedi.

Aytar, zabıta ve polis ekiplerinin bir süredir İstanbul Valiliği'nin kararını gerekçe göstererek işçilerin çekçeklerine, topladığı atıklara el koyulduğunu söyledi.