Atık kağıt işçileri, polis baskınlarına karşı basın açıklaması düzenledi: Saldırılar, yoksul insanların yaşamını hiçe saymaktır

Atık kağıt işçileri, dün yaşanan polis müdahalesi ve üç arkadaşlarının tutuklanmasına dair dün Ümraniye Kadosan'da basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada Valilik kararının mevzuata dayanıyor olmasına tepki gösterilirken "Saldırılar, yoksul insanların yaşamını hiçe saymaktır" denildi.

İstanbul Valiliği’nin kâğıt toplayıcılığını yasaklaması sonrası Ümraniye Dudullu’daki Kadosan Oto Sanayii’nde bulunan depolarına bir kez daha polis ve zabıta ekipleri tarafından baskın düzenlenen atık kâğıt işçileri dün bir basın açıklaması yaptı.

Önceki günkü polis müdahalesinde gözaltına alınan 3 kişi dün tutuklanmıştı. Arkadaşlarının tutuklanmasına tepki gösteren Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Ali Mendillioğlu da YOL TV mikrofonuna yaptığı açıklamada, müdahaleye tepki göstererek "3 arkadaşımız tutuklandı. Fark etmez, hepimizi alsınlar, içerde kalalım. Zaten dışarısı cezaevinden farksız" dedi.

Basın açıklamasını okuyan kâğıt işçisi, atanmamış biyoloji öğretmeni Mahmut Aytar belediyelere, valilik ve Çevre Bakanlığı’na seslenerek, “Bir an önce bu baskınlardan vazgeçin. Bir sorun varsa bu sorunu konuşarak çözmek için kâğıt toplayıcıları muhatap alın. Daha yasal mevzuatlar bile yokken bu işin cefasını çeken kâğıtçıları yok etmek için değil, sisteme entegre etmek için projeler üretin” diye konuştu.

Medyada kendileri hakkında “şehir eşkıyası” şeklinde haberler yapılmasının kendilerini üzdüğünü belirten işçiler, “Biz şehir eşkıyası değiliz, asıl eşkıya emeğimize göz dikenlerdir. Biz bu vatanın evladıyız” tepkisini gösterdi.

Kağıt işçileri tarafından yapılan açıklamada konuya dair sürekli İstanbul Valiliği'nden açıklama yapılıyor olmasının durumu kriminal bir hale getirdiğine dikkat çekilirken "Sorunun diğer muhatapları ise derin bir sessizliğe boğulmuş durumdalar. Bu baskın kararları sadece valiliğin kararı mıdır, yoksa bu kararlarda belediyelerin onayı var mıdır? Ümraniye Belediye Başkanı bizzat kendisi toplayıcılara Kadosan bölgesinde yer göstermedi mi?" denildi.

Ümraniye bölgesindeki kağıt toplayıcılarının Kadosan'a taşınmasını Ümraniye Belediyesi'nin istediğini belirten işçilerin açıklamasında "Şimdi neden kendisinin (Ümraniye Belediyesi) kağıtçılara gösterdiği bölgeye Valilik müdahale ederken sessiz kalmaya devam ediyor?" diye belirtildi.