Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görevine mahkeme kararıyla geri dönen akademisyen Can Candan davul zurnayla karşılandı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, rektör Naci İnci tarafından görevine son verilen ve daha sonra mahkeme kararı ile üniversiteye geri dönen akademisyen Can Candan'ı, Boğaziçi Üniversitesi girişinde davul ve zurna ile karşıladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'nun yerine atanan Naci İnci tarafından derslerine son verilen ve kampüse girişi engellenen Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim görevlisi ve belgesel sinemacı Can Candan, mahkeme kararıyla görevine geri döndü. Boğaziçi öğrencileri Candan'ı Boğaziçi Kampüsü'nde davul ve zurna ile karşıladı. Öğrencilerin ve akademisyenlerin Candan'ı karşılaması kameralara böyle yansıdı.

Öğrenciler, Can Candan'ı karşılamada "Can hocaya merhaba, kayyuma elveda", "Naci'nin gidişini Can hoca fotoğraflayacak" yazılı pankart taşıdı.

