Kampüste açık alanda ders vermek isteyen Can Candan, Boğaziçi'ne alınmadı: Rektörlüğün talimatıymış

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci tarafından derslerine son verilen öğretim üyesi Can Candan, açık alanda yapmak istediği ders için Güney kampüse girmeye çalıştı. Okula girişi engellenen Candan, güvenliğin "rektörlüğün talimatı" dediğini aktardı. 14 yıldır Boğaziçi hocası olduğunu belirten Candan, "Amacım öğrencilerimle buluşmak ve onlarla öğrenmeye devam etmek. Bu benim görevim ve öğrencilerle hakkımız" dedi.

Melih Bulu'nun ardından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Naci İnci'nin derslerine son verdiği Can Candan, 14. kez Güney Meydan'da açık alanda sinema dersini vereceğini açıkladı. Ders için bugünü işaret eden Candan, güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadığı söyledi.

Twitter'dan paylaşım yapan Candan, "Dersime geldim. Kale Kapı’dan okuluma alınmıyorum. Öğrencilerlerime, meslektaşlarıma, doktoruma ve bankama (Garanti Bankası) ulaşamıyorum. Boğaziçi hocası eşimi ofisine bırakamıyorum" yazdı.

Candan, daha sonra paylaştığı video ise şunları kaydetti:

"Boğaziçi Üniversitesi'nin Kale Kapısı olarak bilinen Aşiyan Kapısı'ndayız. Bugün saat 10.00'da öğrencilerimle bir buluşma organize edilmişti. 'Belgesel Sinema' dersimin ilk buluşmasını Güney Meydan'da öğrencilerimle bir açık ders olarak gerçekleştirecektim. Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olan eşimle birlikte aracımızla geldik. Beni gördükleri zaman 'Hocam, sizi okula alamayız' dediler, neden dediğimde, 'rektörlüğün talimatı' dediler. Yapmayı planladığım açık dersimi şu anda yapamıyorum. Yarım saat geçti, gecikmiş durumdayız. Öğrenciler bekliyor, ben bekliyorum...

Aynı zamanda ben 14 senedir bu kurumun akademisyeni olduğum için aile sağlık merkezinde doktorum var, Garanti Bankası'nın müşterisiyim, ofisim burada... Akademisyenliğim bir yana bir vatandaş olarak sağlık hizmetime erişimim engellenmiş durumda, bankama erişimim engellenmiş durumda, eşimi de ofisine bırakamıyorum. Dolayısıyla şu an kapıda bekliyoruz. Tutanak tuttuk bekliyoruz.

Doktor ya da banka işim acil olmadığı için başka zaman da halledebilirim ama benim için en üzücü olan şey, 14 yıllık kurumumun kapısında çevik kuvvet, güvenlik, sivil polis tarafından çevrilmiş olmamız ve kampüse alınmamam. En trajik ve üzücü olan da öğrencilerimin eğitim hakkının ihlal ediliyor olması ve öğrencilerimle buluşmamın engelleniyor olması...

Bu çok üzücü bir şey, 2021 yılı Türkiye'sinde görmek istemediğimiz şeyler bunlar. Ama hepiniz takip ediyorsunuz Ocak ayından beri Boğaziçi'nde olanları... Bunların olmaması, değişmesi gerekiyor."

Akademisyenler Kale Kapı'da toplandı

Boğaziçi akademisyenleri de, bu sabah İnci'nin Can Candan'ın kampüse alınmasına izin vermemesinin ardından, Kale Kapı'da toplandı ve bir nöbet gerçekleştirdi. Akademisyenler, Candan'ın kampüse alınmama kararının geri alınması talebiyle Kale Kapı'da bekleyişlerini sürdürüyor.

T24'e konuşan Candan, "14 yıllık Boğaziçi hocasının öğrencileri ile buluşmak üzere geldiği okuluna alınmaması büyük bir skandal. Amacım öğrencilerimle buluşmak ve onlarla öğrenmeye devam etmek. Bu benim görevim ve öğrencilerle hakkımız" dedi.