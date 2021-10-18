Boğaziçililerin eylemi 288'inci gününde

Boğaziçi Üniversitesi'nde 2 Ocak 2021'de Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar, Bulu'nun görevden alınmasının ardından da devam ediyor. Direnişin 288'inci gününde Boğaziçililer bir araya gelerek rektörlük binasına sırtlarını döndüler ve Bulu'nun ardından rektörlüğe atanan Naci İnci'yi protesto ettiler.

Direnişin 42'nci haftasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün 18 Ekim 2021, Pazartesi, Boğaziçi Üniversitesi’nde direnişin 42. haftasına girildi. Bugün direnişin 288.günü. Naci İnci’nin ilgili kurullarının hiçbiri muhatap alınmadan, kurum iradesi hiçe sayılarak şeffaf olmayan bir şekilde rektör olarak atanmasının elli altıncı; 30 Temmuz günü gerçekleştirdiğimiz destek oylamasında akademisyenlerin yüzde 95 oranında rektör adaylığına karşı olduğu açıklanan İnci’nin rektör vekili iken Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü Öğretim Görevlisi Can Candan’ı görevden almasının doksan birinci, Candan’ın İnci’nin talimatıyla kampüse alınmayışının sekizinci günü.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri her iş günü olduğu gibi bugün de #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz diyerek arkalarını 193. kez rektörlük binasına döndüler ve nöbet boyunca ellerinde üzerinde #CanCandanYalnızDeğildir yazan Can Candan fotoğrafları ve #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz dövizleri taşıdılar."