T24 LogoT24 Logo
Haberler

Beyrut | Patlamaya düğün çekimleri sırasında yakalandılar

06 Ağustos 2020 07:57

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gelin ve damat, düğün fotoğrafı çektirdikleri sırada patlamaya yakalandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen şiddetli patlama, kentin birçok bölgesini sarstı. Düğün fotoğrafı çektiren gelin ve damat, tam o sırada patlamaya yakalandı.

Görüntülerde çiftin düğün fotoğraflarını çektirdiği sırada patlama meydana geldiği görülüyor ve ardından bölgede dumanlar yayılıyor. Patlamanın sesini duyan çift, yoğun dumanı görünce paniğe kapılarak güvenli bir yere doğru koştu. Çiftin durumunun iyi olduğu ve olayda yara almadığı belirtildi.

TIKLAYIN - Beyrut Valisi patlamayı gözyaşları içinde anlattı

TIKLAYIN - Lübnan'nın kalbi Beyrut'ta kan ve gözyaşı

TIKLAYIN- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli patlama: Ölü sayısı 70'e, yaralı sayısı 3 bin 250'ye yükseldi

TIKLAYIN - Beyrut'ta patlama: Görgü tanıkları anlatıyor

TIKLAYIN - Lübnan Kızılhaçı: Beyrut'taki patlamada en az 100 kişi hayatını kaybetti

TIKLAYIN - Trump, Beyrut'taki patlamayı 'saldırı' olarak niteledi

ETİKETLER

beyrutpatlamalübnandüğün çekimigelinlikfotoğraf çektiren gelingelin damat

Diğer Videolar

Yaşlı kadın, maske takmayanlara sitem etti; gözyaşlarına boğuldu

Kampçıların üzerine ağaç devrildi: Biri ağır, 4 yaralı

Ümit Can Uygun'dan Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ilişkin itiraf: Fazla alkollüydüm, bir kere vurunca bayıldı

Yüz yüze eğitim başladı; işte ilk günden manzaralar...

Türkücü avukat, şarkısına adliyede klip çekti

Anneleri kedi tarafından öldürülen yavru sincapları ilçe halkı sahiplendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlber Ortaylı'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama...

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğlunun suda doğum fotoğrafları:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Songül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor...

"Beyin ameliyatı olan Mesut Yılmaz'ın sağlığından umut kesildi"...

AKP'li ilçe başkanlığından kampanya: Üye olun, külliyede 1 gün geçirme...

Cübbeli Ahmet: Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlber Ortaylı'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama...

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğlunun suda doğum fotoğrafları:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24