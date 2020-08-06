Beyrut | Patlamaya düğün çekimleri sırasında yakalandılar

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gelin ve damat, düğün fotoğrafı çektirdikleri sırada patlamaya yakalandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen şiddetli patlama, kentin birçok bölgesini sarstı. Düğün fotoğrafı çektiren gelin ve damat, tam o sırada patlamaya yakalandı.

Görüntülerde çiftin düğün fotoğraflarını çektirdiği sırada patlama meydana geldiği görülüyor ve ardından bölgede dumanlar yayılıyor. Patlamanın sesini duyan çift, yoğun dumanı görünce paniğe kapılarak güvenli bir yere doğru koştu. Çiftin durumunun iyi olduğu ve olayda yara almadığı belirtildi.

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