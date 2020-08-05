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Beyrut’taki patlamanın ağır çekimde görüntüsü...

05 Ağustos 2020 11:34

Lübnan'ın başkenti Beyrut dün akşam (4 Ağustos) saatlerinde şiddetli patlamalarla adeta sarsıldı... Ağır çekim görüntüsü patlamanın şiddetinin boyutunu net bir şekilde gösterdi. 

Beyrut'taki liman bölgesinde bulunan bir depodaki 2.750 tonluk amonyum nitrat patladı. Görgü tanıkları, "Birçok savaş gördük ama böyle bir şeyi ilk kez yaşadık" derken insani yardım örgütü olan ve Lübnan ordusunun tıbbi hizmetine yardımcı olan Lübnan Kızılhaç'ı dün Beyrut'ta meydana gelen patlamada en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 

AFP'nin Lübnan Kızılhaç üzerinden aktardığına göre, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada en az 100 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Kızılhaçı patlamaya ilişkin "Şu ana kadar en az 4 bin kişi yaralandı ve 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ekiplerimiz bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor" dedi. 

3 gün ulusal yas ilan edildi

En az yüz kişinin ölümü, 4 binden fazla kişinin de yaralanmasına yol açan patlamadan sonra ülkede üç günlük yas ilan edildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, patlamaya, altı yıldır liman bölgesinde yeterli güvenlik önlemi alınmadan tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını açıklamıştı. Lübnan Yüksek Savunma Konseyi, Beyrut'u bir "afet bölgesi" ilan etti ve Beyrut'ta 2 hafta süreli olağanüstü hâl ilan edildi. 

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