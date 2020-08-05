Beyrut'ta patlama sabahı sokaklardaki yıkımın boyutu böyle görüntülendi

05 Ağustos 2020 11:33
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün yaşanan büyük patlamanın sokaklarda yarattığı yıkım görüntülendi.
Görüntülerde binaların dış cephelerinin tamamen yıkıldığı görülürken yaşanan hasarı görmek isteyen vatandaşlar sokaklarda dolaştı.
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