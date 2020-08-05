T24 LogoT24 Logo
Haberler

Beyrut'ta patlama sabahı sokaklardaki yıkımın boyutu böyle görüntülendi

05 Ağustos 2020 11:33

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün yaşanan büyük patlamanın sokaklarda yarattığı yıkım görüntülendi.

Görüntülerde binaların dış cephelerinin tamamen yıkıldığı görülürken yaşanan hasarı görmek isteyen vatandaşlar sokaklarda dolaştı. 

TIKLAYIN - Beyrut Valisi patlamayı gözyaşları içinde anlattı

TIKLAYIN - Lübnan'nın kalbi Beyrut'ta kan ve gözyaşı

TIKLAYIN- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli patlama: Ölü sayısı 70'e, yaralı sayısı 3 bin 250'ye yükseldi

TIKLAYIN - Beyrut'ta patlama: Görgü tanıkları anlatıyor

TIKLAYIN - Lübnan Kızılhaçı: Beyrut'taki patlamada en az 100 kişi hayatını kaybetti

TIKLAYIN - Trump, Beyrut'taki patlamayı 'saldırı' olarak niteledi

 

ETİKETLER

beyrutpatlamalübnansabahsokak görüntüleripatlama anı

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Eylül 2020

Muharrem İnce’yi kızdıran sözler: Seninle fotoğraf çektirirsem yarın defterim dürülür

Kapıyı kırıp bahçeye giren ayının, ev sahibini uyandırdığı anlar!

Kaza sonrası alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

58 katlı gökdelene ekipmansız tırmandı

Koronavirüs testi pozitif çıkan baba ile küçük kızının duygusal anları: O anki psikoloji çok farklı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ölü bulunan Gülay Uygun’un oğlu ve kocası Müge Anlı’yı suçladı:...

Zeynep Bakşi Karatağ oyuncu Fırat Çelik'le Neşet Ertaş türküsünde buluşmasını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Adana'da tavuk döner siparişi veren kişi, "mayonez ister misiniz" sorusundan...

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil: Jet Fadıl'a, Ensar Vakfı'na 'Türkiye seninle...

Sabah yazarı Hıncal Uluç: Bu ülkenin en sahtekâr futbolcusu unvanına...

İçişleri Bakanı Soylu: Geçen gün bir söz söyledim, çok hoşuma...

"Beyin ameliyatı olan Mesut Yılmaz'ın sağlığından umut kesildi"...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ölü bulunan Gülay Uygun’un oğlu ve kocası Müge Anlı’yı suçladı:...

Zeynep Bakşi Karatağ oyuncu Fırat Çelik'le Neşet Ertaş türküsünde buluşmasını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24