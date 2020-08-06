Beyrut'ta 27 saat enkaz altında kalan çocuğun kurtarılma anı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlama nedeniyle çok sayıda bina yıkılırken, onlarca kişinin ise halen kayıp olduğu açıklandı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, Beyrut'un El Cumiza bölgesinde patlama sonucu yıkılan bir binanın altında kalan küçük bir çocuğu kurtardı.

27 saat boyunca enkaz altında kalan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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