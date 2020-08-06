Beyrut'ta yıkıntılar arasında yükselen piyano sesi

Beyrut'ta yaşayan Hoda Melki isimli vatandaş, iki gün önce yaşanan büyük patlamadan bir gün sonra tahrip olmuş evlerinde annesi piyano çaldığı anları paylaştı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta amonyum nitrat dolu bir deponun patlaması sonucu 135 kişi hayatını kaybetti ve 5 bin kişi yaralandı. Beyrut'ta oluşan büyük tahribat sonucu 300 bine kadar ev hasar gördü.

Melki'nin paylaştığı videoda hasar gören evin içinde annesinin piyano çaldığı anlar sosyal medyada yayıldı. Videoda Melki'nin annesi Robert Burns tarafından 1788'de yazılmış bir İskoç şiiri olan Auld Land Syne'i çalıyor. Auld Lang Syne, geçmiş, özlenilen zamanı anlatıyor.

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