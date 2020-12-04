Barış Yarkadaş: Yavşakça bir ilişkiyi ortaya çıkardım

Gazeteci Barış Yarkadaş, Maltepe ilçe yönetiminde yaşanan cinsel saldırıyla ilgili yaptığı paylaşımınları için “şov" diyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile arasında yaşanan tartışmalarla ilgili konuştu.

Kaftancıoğlu'nun kullandığı ifadelerin ardından kendisine cevap hakkı doğduğunu belirten Yarkadaş, CHP'nin üyesi ve eski bir miletvekili olduğunu hatırlatarak, "Ben bir yavşakça ilişkiyi ortaya çıkardım. Üstüne gittim. Böyle bir yavşaklığa ben göz yumarsam insan içinde dolaşmamam gerekir" diye konuştu.

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