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Barış Yarkadaş: Yavşakça bir ilişkiyi ortaya çıkardım

04 Aralık 2020 10:31

Gazeteci Barış Yarkadaş, Maltepe ilçe yönetiminde yaşanan cinsel saldırıyla ilgili yaptığı paylaşımınları için “şov" diyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile arasında yaşanan tartışmalarla ilgili konuştu.

Kaftancıoğlu'nun kullandığı ifadelerin ardından kendisine cevap hakkı doğduğunu belirten Yarkadaş, CHP'nin üyesi ve eski bir miletvekili olduğunu hatırlatarak, "Ben bir yavşakça ilişkiyi ortaya çıkardım. Üstüne gittim. Böyle bir yavşaklığa ben göz yumarsam insan içinde dolaşmamam gerekir" diye konuştu.

TIKLAYIN - Canan Kaftancıoğlu: Bu işin altında birtakım operasyonlar olduğunu düşünmüyor değilim

TIKLAYIN - CHP ilçe yönetim kurulu üyesi Maltepe'de bir kadını taciz iddiasıyla tutuklandı

TIKLAYIN -Barış Yarkadaş, kendisi için 'Şov yapıyor' diyen Kaftancıoğlu'nu tacizi örtmekle suçladı

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Barış YarkadaşCanan KaftancıoğluMaltepe ilçe yönetimitaciz iddiasıtartışmaşov yapıyor

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