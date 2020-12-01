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Barış Yarkadaş, kendisi için 'Şov yapıyor' diyen Kaftancıoğlu'nu tacizi örtmekle suçladı

Maltepe ilçe teşkilatı yöneticisi Umut Karagöz'ün cinsel taciz suçundan tutuklanmasının ardından, Kaftancıoğlu ve Yarkadaş arasında başlayan tartışma büyüdü

01 Aralık 2020 14:44

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Maltepe ilçe yönetiminde yaşanan cinsel saldırıyla ilgili yaptığı paylaşımına  “şov" diyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yanıt verirken,  "Bu konularda hayli duyarsız. Somut olay ve iddiaların üstünü örtmek, ihmal etmek, geçiştirmek bir görev suçudur" dedi.

CHP'nin İstanbul Maltepe ilçe teşkilatı yöneticisi Umut Karagöz'ün cinsel taciz suçundan tutuklanmasının ardından, olayı duyuran eski milletvekili Barış Yarkadaş ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında çıkan tartışma büyüdü. Yarkadaş kendisini 'şov' yapmakla eleştiren Kaftancıoğlu'na yanıt verirken başka taciz vakalarına da değindi.

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