CHP ilçe yönetim kurulu üyesi Maltepe'de bir kadını taciz iddiasıyla tutuklandı

CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Umut K. bir kafede Z. Y. (23) adlı kadını taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, "CHP İstanbul yöneticileri, perşembe gecesi gerçekleşen cinsel saldırının ardından, saldırgan U.K.'nin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini, dosyanın işleme konması için İl Disiplin Kurulu'nun toplanacağını belirttiler" dedi.

Anadolu Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcılığına başvuran Z.Y.(23) adlı kadın, Maltepe'de bir kafede oturdukları sırada Umut K. adlı kişinin kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti. Z.Y. ifadesinde Umut K.(40) adlı kişi ile 2-3 ay önce tanıştıklarını, kendisini geçen hafta bir kafeye davet ettiğini, bir arkadaşı ile birlikte mekana gittiklerini, kısa süre sonra diğer kişinin işinin çıktığını söyleyerek yanlarından ayrıldığını, mekanda Umut K. ile ikisinin kaldığını, Umut K.'nin kendisine istismarda bulunmaya çalıştığını ve kendisinin direnerek Umut K.'nin kafasına bardakla vurduğunu söyledi. Z.Y., Umut K.'nin kendisini darp ederek kafenin tuvaletine sürüklediğini ve elbiselerini yırtarak istismarda bulunduğunu, kendisinin mekandan kurtulduktan sonra savcılığa gelerek şikayetçi olduğunu ileri sürdü.

Savcılığın talimatı üzerine Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Umut K.'yı gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Barış Yarkadaş: Sessiz kalamam

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, Umut K.'nin tutuklanmasının ardından Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Taciz olayına tepki verenlerden CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, "Tarihe not düşmek için yazıyorum: CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi U.K.'nin karıştığı cinsel saldırı olayına sessiz kalamam. Cezaevine atılan U.K., insanlık dışı bir suç işlemiş ve partimizin değerlerine leke sürmüştür. Derhal partiden atılmalıdır. Mağdurun ifadesi ortadadır" dedi.

Yarkadaş daha sonra bir açıklama daha yaparak, "Tweetimin ardından arayan CHP İstanbul yöneticileri, perşembe gecesi gerçekleşen cinsel saldırının ardından, saldırgan U.K.'nin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini, dosyanın işleme konması için İl Disiplin Kurulu'nun toplanacağını belirttiler" dedi.