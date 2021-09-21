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Barınamıyoruz Hareketi, nöbetin 3. gününde Bakırköy’de banklarda sabahlıyor

"Herkesi dayanışmaya bekliyoruz"

21 Eylül 2021 21:30

Üniversite öğrencilerinin yüksek kira ve yurt fiyatlarına karşı başlattıkları 'Barınamıyoruz Hareketi' sokakta yatma nöbetini 3. gününde de sürdürüyor. İlk gün yalnız İstanbul'da yapılan nöbete ikinci gün İzmir ve Kocaeli'den de destek gelmişti. Eylem bu akşam da İstanbul Bakırköy'deki banklarda devam ediyor. 

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala öğrenciler yüksek kira ve yurt ücretleri nedeniyle barınacak yer bulma sorunu yaşıyor. Bir grup üniversite öğrencisi de bu duruma tepki göstermek adına 'Barınamıyoruz Hareketi’ni kurdu. "Barınma temel haktır, hakkımız olanı alacağız" diyen öğrenciler, sorunlarına çözüm bulana kadar sokaklarda sabahlama kararı aldı.

"Herkesi dayanışmaya bekliyoruz"

3. gününde de gençler, Bakırköy'de sabahlayarak eylemi sürdürüyor. Barınamıyoruz Hareketi Twitter'dan "Milyonlarca gencin barınma hakkı için her gün sokaktayız. Bankları yatak, çantaları yastık yaptık, nöbetteyiz. Herkesi dayanışmaya bekliyoruz" çağrısını yaptı. 

TIKLAYIN - 'Barınamıyoruz' diyen öğrenciler sokaklarda sabahlayacak: "Zamlar bizi sokaklara itiyor"

TIKLAYIN - Barınamıyoruz Hareketi, nöbetin ikinci gününde Kocaeli, İzmir ve İstanbul'da parklarda sabahladı

 

Barınamıyoruz Hareketi

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