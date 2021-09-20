'Barınamıyoruz' diyen öğrenciler sokaklarda sabahlayacak: "Zamlar bizi sokaklara itiyor"

Üniversite öğrencileri, yüksek kira ve yurt ücretlerine tepki olarak 'Barınamıyoruz Hareketi’ni kurdu. Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda bir araya gelen öğrenciler, barınma sorunları çözülene kadar sokaklarda sabahlayacak. Öğrencilerin eylemine CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da destek veriyor.

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala öğrenciler yüksek kira ve yurt ücretleri nedeniyle barınacak yer bulma sorunu yaşıyor. Bir grup üniversite öğrencisi de bu duruma tepki göstermek adına 'Barınamıyoruz Hareketi’ni kurdu. "Barınma temel haktır, hakkımız olanı alacağız" diyen öğrenciler, sorunlarına çözüm bulana kadar sokaklarda sabahlama kararı aldı.

Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda bir araya gelen öğrenciler, burada bir basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan üniversite öğrencisi Yunus Emre Karaca, yurtsuz ve evsiz kaldıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Biz iki yılın ardından kampüslerimize geri dönen üniversite öğrencileriyiz. KYK yurtlarının kapasite yetersizliği, özel yurtların fahiş ücretleri ikilemi arasında yurtsuz, yüz yüze eğitim kararının açıklanmasının ardından, Türkiye genelinde yüzde 70 ile yüzde 290 arasında değişen kira artışları nedeniyle evsiz kaldık. Bize, ‘Toplanın 5 bin TL’ye ev tutun’ şeklinde, 650 TL’lik KYK kredi bursu ile en az 8 kişi ev tutmamızı öngören dahiyane tavsiyeler, kiralamak üzerine gayrimenkul üretecek şirketlere ve vergi muafiyeti gibi yine biz öğrencilere değil patronlara yönelen maddi destekler dışında tek bir çözüm önerisi sunulmuyor. Oysa patronlara teşvik, şirketlere vergi affı yerine burs miktarlarının ve yurt kapasitelerinin artırılması, kira fiyatlarının denetlenmesi ve öğrenci evlerine maddi destek sağlanması ile bu sorunun büyük oranda çözüleceğini biliyoruz."

"Elimizden alınan imkanları biz yaratacağız"

Karaca, basın açıklamasında milyonlarca öğrencinin ortak hikayesini anlattıklarını söyleyerek destek çağrısında bulundu. Karaca, açıklamaya şu sözlerle devam etti:

"Biz, burssuz, yurtsuz, evsiz bırakılan üniversite öğrencileriyiz. Eğer insani koşullarda yaşayabileceğimiz bir mekana sahip olabilme imkanlarımızın tamamı elimizden alındıysa bu imkanları biz yaratacağız. Bu yüzden bir araya geliyoruz. Sesimizi duyurabilmek için en ulaşılır seçeneğimiz olan banklarda buluşuyoruz, mahallelerinizin parklarında sabahlıyoruz. İyi ihtimalle binlerce liraya bulabildiğimiz penceresiz, karanlık, dar odalar yerine tercihimizi sorunun çözümü olabilmek için geniş gökyüzünün altındaki sokaklarda, sıra arkadaşlarımızla geçirmekten yana kullanıyoruz. Abartılı bir tepki vermiyoruz, komşunuz olmak yerine keyfimizden sokaklarda yatmıyoruz. Milyonlarca öğrencinin ortak hikayesini anlatıyoruz. Sen de dinle, destek ol, bize katıl. Barınma temel haktır, hakkımız olanı alacağız."

"Büyümüş olan ülkenin öğrencileri banklarda uyumaz"

ANKA Haber Ajansı’na konuşan CHP'li Tanal, barınma hakkının ihlal edildiğini savunarak çözüm bulunana kadar eylemlere devam edileceğini aktardı. Tanal, şöyle konuştu:

"Öğrenciler şunu istiyor; ‘Biz barınma hakkımızı istiyoruz’. Yani yurt çıkmayan, yurtsuz kalan, ev tutamayan fakir fukaranın çocukları şu anda sokaklarda, banklarda; ben de onlara destek için buradayım. Yetkililerden istirhamımız şu; israfa, şatafat yaşama para buluyorlar, öğrencilerin barınma hakkı için para bulamıyorlar mı? Biz neden devletin çatısı altındayız? Şemsiyeyi tutuyoruz yağmur bizi ıslatmasın diye. Bu şemsiye devlettir. Yoksul çocukların hepsi bu şemsiyenin altındadır. Devlet bunu koruyup kollamak zorundadır. Barınma hakkı yerine getirilmezse eylemlerimize devam edeceğiz. Bu demokratik bir hak eylemidir. Barınma hakkı ihlal ediliyor, barınma hakkı bir insan hakkı ihlalidir. Bir an önce bir çözüm üretmeleri gerekmektedir.

Büyümüş olan ülkenin vatandaşları, öğrencileri banklarda yatıyor. Bu büyümüşlük müdür? Büyümüş olan ülkenin öğrencileri banklarda uyumaz. Bunu ne ahlak ne din ne anayasa ne uluslararası sözleşmeler kabul eder. Uluslararası sözleşmelerin hepsi barınma hakkının ihlal edildiğini gösteriyor."

"Başka illerde de arkadaşlarımız parklarda yatmaya başlayacak"

Öğrencilerden Yunus Emre Karaca ise herkesi dayanışmaya çağırarak şunları söyledi:

"İnceleyecek olursak hiçbir tarikatın şimdiye kadar yurt yapmak için bina bulamadığı haberine rastlamamışsınızdır. Ben, 100’ü aşkın gencin kendine ait olmayan evlerde, okuluna saatlerce uzakta yurtlarda kaldığını görüyorum. Yurt yapılabilecek yüzbinlerce boş bina var. Çıkarların kesişmediği bir noktada biz mülksüz, hiçbir şeyi olmayan gençler olarak krizden en fazla etkiyi alan kesimi oluşturuyoruz. Bu noktada herkesi çağırıyoruz. Biz İstanbul’dayız şu anda. Başka illerde de arkadaşlarımız parklarda oturmaya, yatmaya başlayacaklar. Herkesi bu eylemin sesini yükseltmeye davet ediyoruz."

"Zamlar bizi sokaklara itiyor"

Başka bir öğrenci ise öğrencilerin mevcut şartlarda eve çıkma ihtimalinin kalmadığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Sabaha kadar buradayız. Barınma sorunumuz var. Bu sorunun çözümüne dair hiçbir gelişme yok. Dalga geçer gibi 650 liralık burslar, krediler övülüyor. Bizim, bu kredileri bile geri ödeyemezken bu 650 lira ile herhangi bir eve çıkma ihtimalimiz yok. Birkaç arkadaş ile bir araya gelip bir ev tutma ihtimalimiz çok düşüktü, bugünden itibaren tutma ihtimalimiz yok. Fahiş orandaki zamlar bizi sokaklara, banklara itiyor. Bizi gören insanlar için bundan sonra bankları temiz bırakmalarını istiyoruz. Onların gündüz oturduğu banklarda akşamları biz yatacağız."

"Devlet yetkililerinin bundan utanması lazım"

Tanal, açıklamaların ardından öğrencilerle birlikte parktaki banklarda uyudu. Tanal, uyumadan önce yaptığı açıklamada ise "Sarayda uyuyanlar şu anda böyle gökyüzünü görebiliyorlar mı? Vicdanen rahatız. Bunu gören yetkililerin, devlet yönetiminde olanların bundan utanmaları lazım. ‘Türkiye ekonomik anlamda kalkınmış bir ülke’ deniyor, keşke kalkınmış olsaydı da biz de banklarda uyumasaydık" diye konuştu.