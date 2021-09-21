Barınamıyoruz Hareketi, nöbetin ikinci gününde Kocaeli, İzmir ve İstanbul'da parklarda sabahladı

Üniversite öğrencilerinin yüksek kira ve yurt fiyatlarına karşı başlattıkları 'Barınamıyoruz Hareketi' sokakta yatma nöbetini ikinci günde de sürdürdü. İlk gün yalnız İstanbul'da yapılan nöbete ikinci gün İzmir ve Kocaeli'den de destek geldi.

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala öğrenciler yüksek kira ve yurt ücretleri nedeniyle barınacak yer bulma sorunu yaşıyor. Bir grup üniversite öğrencisi de bu duruma tepki göstermek adına 'Barınamıyoruz Hareketi’ni kurdu. "Barınma temel haktır, hakkımız olanı alacağız" diyen öğrenciler, sorunlarına çözüm bulana kadar sokaklarda sabahlama kararı aldı.

İkinci günde, İstanbul'un yanı sıra Kocaeli ve İzmir'de de öğrenciler parklarda sabahlayarak nöbeti sürdürdü. Eylemlerini sürdüreceklerini belirten öğrenciler "Barınamayanlar Hareketi olarak direnişimizin ikinci gününü gerçekleştirdik. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Eylemimiz kesintisiz olarak devam edecek. Burada bulunmamızın nedeni kira ücretleri, yurt ücretleri, burs yetersizliği, yurt yetersizliği. Bunlar karşılanmadan biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi.