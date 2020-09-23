Aleyna Çakır dosyasını kapattığı konuşulan Müge Anlı: Bırakmam namussuzluk olur

Aleyna Çakır ve Gülay Uygun 'un şüpheli ölümleriyle ilgili dosyaları kapattığı konuşulan Müge Anlı , bugün yayınlanan canlı yayında "Siz benim arkamdayken benim bu konunun peşini bırakmam namussuzluk olur" dedi.

Müge Anlı'nın evinde şüpheli şekilde ölü bulunan Aleyna Çakır ve ormanlık bir alanda intihar ettiği ileri sürülen, Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun konusunu dünkü yayında işlememesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Anlı ise tepkilerin ardından bugün yayınlanan programında iddialara cevap verdi.

Dün yayınlanan programında Aleyna Çakır'ın ailesini konuk almayan Müge Anlı, bugünkü yayınında aileyi stüdyoda ağırladı. Olayın peşini bırakmadığını söyleyen Müge Anlı, "Siz benim arkamda duruyorken benim bu konunun peşini bırakmam namussuzluk olur" dedi.

Hafta içi her gün canlı yayın yapan Müge Anlı, bir süre önce haziran ayında evinde ölü olarak bulunan Aleyna Çakır'ın konusunu işlemeye başladı. Olayın genişlemesi ve farklı konuların eklenmesiyle Çakır olayında baş şüpheli Ümitcan Uygun'un annesinin ölmesinin ardından Anlı'nın "İnsanların acısını yaşamasına müsaade edelim" diyerek başka konular incelemeye başlamıştı. Anlı'nın dünkü yayınında Aleyna Çakır ve Gülay Uygun olayı işlenmemişti.

Twitter'da tepki toplamıştı

Ülkenin gündemine oturan dosyaları kapattığı iddia edilen Müge Anlı, dün Twitter'da trend olmuştu. Binlerce kişinin paylaşım yaptığı Müge Anlı için "Müge abladan da umudumuzu kestik. Twitter yargı mahkemesi, ne olur bu olayı tekrar gündeme getir, kapanmasın defter", "Eğer Müge Anlı, Aleyna Çakır dosyasını kapattı ise bir daha onu kimse izlemesin!" gibi yorumlar yapılmıştı.

İki şüpheli ölüm

21 yaşındaki Aleyna Çakır, haziran ayında evinde ölü olarak bulundu. Çakır'ın ölümünde şüpheli ise daha önce şiddet görüntüleri çıkan ve eski sevgilisi olduğu belirtilen Ümit Can Uygun oldu. Hakkındaki iddiaları reddeden Uygun, konu hakkında ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Geçtiğimiz hafta ise canlı yayına bağlanan bazı kadınlar Ümit Can Uygun'un annesinin genç kızları kötü yola düşürmeye çalıştığını iddia etti. Bunun üzerine anne hakkında soruşturma başlatıldı. Bu hafta ifade vermesi gereken anne, cuma akşamı Ankara'da bir ormanda ölü bulundu.

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