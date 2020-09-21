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Ümit Can Uygun'dan Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ilişkin itiraf: Fazla alkollüydüm, bir kere vurunca bayıldı

"Benim cezamı abim verdi"

21 Eylül 2020 11:23

Eski sevgilisi Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak ifade veren Ümit Can Uygun, yaşananlardan günler sonra konuştu. Müge Anlı'nın konuyu gündeme getirmesinin ardından Çakır'a şiddet uyguladığı gece hakkında konuşan Uygun, "Çok sarhoştum, benim cezamı abim verdi" diyerek yaşananlar ile ilgili bir itirafta bulundu. 

 

ATV Haber'de yer alan habere göre, 21 yaşındaki Aleyna Çakır, geçtiğimiz haziran ayında Ümit Can Uygun tarafından evinde ölü halde bulundu. Ölümünden iki ay önce Çakır'a şiddet uygulayarak canlı yayın yapan eski sevgilisi Ümit Can Uygun ise şüpheli olarak ifade verdi. Müge Anlı'nın konuyu işlemeye başlamasıyla gündemde kalan Uygun, Aleyna Çakır ile ilgili itirafta bulundu. 

"Fazla alkollüydüm, aleyna vurunca bayıldı"

Bir video yayınlayarak Aleyna Çakır hakkında konuşan Ümit Can Uygun, "Aleyna Çakır benim çok sevdiğimdir. İsteyerek, bilerek ona zarar vermem, veremem. Sosyal medyada bazı videolar çıktı. O videoda yaptıklarımdan ötürü son derece hatalıyım. O gün çok fazla alkollü olduğum için sinir krizine girdim ve Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı. Yaptıklarımdan pişmanım başta Aleyna'nın ailesine başsağlığı diliyorum ve ... ağabeyimden özür diliyorum. Ama ben bu konu hariç suçsuzum. Karalamalara karşı diyecek bir şeyim yok. Üzüntümü sessiz yaşıyorum. Benim cezamı da ... ağabeyim vermiştir" ifadelerini kullandı.

Ümitcan'ın annesi hakkında iddia

Ümit Can Uygun'un genç kızları kötü yola özendirme suçundan hakkında soruşturma başlatılan annesi Gülay Uygun, ifade vermesine iki gün kala bir ormanda ölü bulundu. ATV habere ulaşan ve ismini açıklamayan bir genç kız, Gülay Uygun hakkında "Düğününde otururken Ümitcan ile birlikte 6 kız geldi. 19-20 yaşları arasında. Ümit Can'ın annesine seslendiler. 'Yurtta çalışıyorum bunları ben büyütüyorum. Beni seviyorlar' dedi. Kızlarla sohbet ederken 'Biz 18 yaşını doldurduk, bize ev açtı. Şu an Ümitcan ile birlikteyiz bizi çalıştırıyor' dedi. Annesi de söyledi..." ifadelerini kullandı.

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