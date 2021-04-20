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AKP'li vekil Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almanın artık çok kolaylaştığını anlatacağız; karşı medya istediği gibi haber yapsın

20 Nisan 2021 08:36

AKP Milletvekili Hülya Atçı Nergis, katıldığı bir televizyon programında "Türkiye'nin ne kadar geliştiğini, gerçekten ev ve araba almanın artık çok kolaylaştığını anlatacağız. Muhalefet istediği kadar konuşsun, karşı medya istediği gibi haber yapsın" diye konuştu. 

AKP'li Nergis, Kayseri'nin yerel televizyonuna verdiği bir söyleşide gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

"Biz tepki alıyoruz diye sorumluluğumuzdan kaçamayız. Muhalefet istediği kadar konuşsun, karşı medya istediği gibi haber yapsın" diye konuşan Nergis, "Ben bundan da çekinmiyorum, hodri meydan. Dolayısıyla biz tabii ki iktidarımızın yaptıklarını, atılan adımları, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, Türkiye'nin ne kadar geliştiğini, gerçekten ev ve araba almanın artık çok kolaylaştığını, geçmişle kıyaslandığında Türkiye'in her kademede geliştiğini anlatacağız" dedi. 

AKP'li Hülya Atçı Nergis, geçen günlerde kadın cinayetleri hakkında "O kadınları öldüren şahısları yetiştiren kadınlar, sürekli erkekleri suçlayan dil de yanlış" yorumuyla da gündeme gelmişti. 

TIKLAYIN - AKP'li vekil Hülya Atçı Nergis: O kadınları öldüren şahısları yetiştiren kadınlar, sürekli erkekleri suçlayan dil de yanlış
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