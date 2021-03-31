AKP'li vekil Hülya Atçı Nergis: O kadınları öldüren şahısları yetiştiren kadınlar, sürekli erkekleri suçlayan dil de yanlış

AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, kadına şiddet hakkında yaptığı açıklamada “O kadınları öldüren şahısları da yetiştiren kadınlar. Hiç mi kadınların payı yok bu şiddette? Bu konuda sürekli erkekleri suçlayan bir dil de yanlış. Feminist söylemlerin bu kadar benimsenmesi, bayrak edilmesi, herkesin aynı ağzı konuşması beni rahatsız ediyor” dedi.

AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Konya'da bir yerel televizyonda kadına şiddet ile ilgili açıklamalarda bulundu. “Türkiye'de öldürülen erkek sayısı kadın cinayetlerinden 12 kat fazla” ifadelerini kullanan Nergis, “Türkiye'de maalesef bir kesimin kalıplaşmış sözleri var, herkes kadına karşı şiddeti konuşuyor. Bu moda bir kavram. Ben başka bir perspektif açmak istedim" diye konuştu.

Nergis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu toplumu kadın ve erkek birlikte inşa ediyor. Kadın erkeğin, erkek kadın yardımcısıdır. İkisi birbirine her konuda yardım etmelidir. Bizim kadın ve erkeği karşı karşıya getirmememiz lazım. Kadını ve erkeği karşı karşıya getirirsek bu topluma ve aileye zarar verir. Televizyon programında ısrarla şu kadar kadın öldürülüyor deyince ben de 'Onun 12 katı erkek öldürülüyor' dedim.”

"Hiç mi kadınların payı yok bu şiddette?"

Kadına yönelik şiddette kadınların da payı olduğunu ifade eden Nergis, “Kimse bunu konuşmuyor. Kadına karşı şiddet olmamalı, erkeğe karşı da şiddette olmamalı. O kadınları öldüren şahısları da yetiştiren kadınlar. Hiç mi kadınların payı yok bu şiddette? Bu konuda sürekli erkekleri suçlayan bir dil de yanlış. Feminist söylemlerin bu kadar benimsenmesi, bayrak edilmesi, herkesin aynı ağzı konuşması beni rahatsız ediyor. Ben ezber bozdum bu konuda. Belli kesimlerin eleştirisi oldu, ben doğruyu söylüyorum. Erkeğe ayrı muamele, kadına ayrı muamele beni şahsen rahatsız ediyor” dedi.