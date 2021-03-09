AKP'li vekil Hülya Atçı Nergis'ten "2020 yılında 300 kadın öldürüldü" yanıtı: Öldürülen erkek sayısı bunun 12 katı

AKP Kayseri Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Vekili Hülya Atçı Nergis, katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'deki kadın cinayetlerinin oranını, cinayete kurban giden erkeklerin oranı ile kıyasladı.

Türkiye'nin kadın cinayetleri açısından dünyadaki diğer ülkelere göre daha iyi durumda olduğunu söyleyen Nergis'e, program sunucusunun, “2020 yılında 300 kadın öldürüldü” hatırlatması üzerine Nergis, “Ama bakın öldürülen erkek sayısı bu sayının 12 katı. Biz sadece kadınları ifade ediyoruz. Medya bu işin alıcısı olduğu için çok kullanıyor. Bu da yanlış bir algı yaratıyor, sanki Türkiye’de çok fazla kadın öldürülüyor" ifadelerini kullandı.