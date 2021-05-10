AKP'li olduğunu söyleyen vatandaştan Erdoğan'a İşkencedere çağrısı: 19 sene sen istedin biz verdik, şimdi ben senden istiyorum, vadimizi bırakın

AKP'nin İstanbul Kartal ilçesi teşkilatının kurucu üyesi olduğunu söyleyen vatandaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak İşkencedere Vadisi'nde, Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağının durdurulmasını istedi.

Rize İkizdere'de bulunan İşkencedere Vadisi'nde, Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağına karşı olduğunu söyleyen vatandaş Erdoğan'a seslenerek "Sayın Cumhurbaşkanım, 19 sene partiye hizmet verdim, sen istedin biz verdik. Şimdi ben senden istiyorum. Vadimizi bırakın lütfen" dedi.

TIKLAYIN - İkizdere'nin MHP'li Belediye Başkanı Hakan Karagöz de taş ocağına karşı

TIKLAYIN - Çiğdem Toker: Vatandaşın İkizdere Vadisi'nde sergilediği direncin gerçek muhatabı, Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

TIKLAYIN: İkizdere’de taş ocağına karşı nöbette olan vatandaştan jandarmaya: Müteahhitin askeri değilsin, bizim askerimizsin bizim