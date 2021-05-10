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AKP'li olduğunu söyleyen vatandaştan Erdoğan'a İşkencedere çağrısı: 19 sene sen istedin biz verdik, şimdi ben senden istiyorum, vadimizi bırakın

10 Mayıs 2021 11:59

AKP'nin İstanbul Kartal ilçesi teşkilatının kurucu üyesi olduğunu söyleyen vatandaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak İşkencedere Vadisi'nde, Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağının durdurulmasını istedi. 

Rize İkizdere'de bulunan İşkencedere Vadisi'nde, Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağına karşı olduğunu söyleyen vatandaş Erdoğan'a seslenerek "Sayın Cumhurbaşkanım, 19 sene partiye hizmet verdim, sen istedin biz verdik. Şimdi ben senden istiyorum. Vadimizi bırakın lütfen" dedi. 

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