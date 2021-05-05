Çiğdem Toker: Vatandaşın İkizdere Vadisi'nde sergilediği direncin gerçek muhatabı, Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Rize İkizere’nin İşkencedere mevkiinde taş ocağı açacak olan Cengiz Holding’e bakanlıklardan ayrı ayrı izin verildiğine dikkati çekerek, bu durumun Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan habersiz olamayacağını söyledi Toker, “Dolayısıyla, vatandaşın (ki ağırlıkla AKP seçmeni) İkizdere Vadisi'nde sergilediği direncin gerçek muhatabı, AKP iktidarı. Daha net söylemek gerekirse Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan” dedi.

“O, ‘dur demeden İkizdere'de taşocağı açma girişiminin durma ihtimali de görünmüyor.” Diyen Toker, “Birkaç gün önce İkizdere'de AKP'li vekiller ile nöbet tutan vatandaşlar arasındaki diyalog fikir veriyor. İkizdereliler, yaşam alanlarının nasıl bozulduğundan bahsederken, aldıkları cevap ya “Parasını verelim” ya da ‘Siz buraya lojistik liman istemiyor musunuz?’ oluyor” diye yazdı.

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