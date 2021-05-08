İkizdere'nin MHP'li Belediye Başkanı Hakan Karagöz de taş ocağına karşı

Rize’nin İkizdere ilçesinde Cengiz Holding tarafından yapılacak taş ocağına karşı köylülerin direnişi sürüyor. Söz konusu taş ocağına karşı çıktığını söyleyen İkizdere'nin MHP'li Belediye Başkanı Hakan Karagöz, taşın kıraç yerden alınması gerektiğini belirterek, “Burası iki köyün arasında bir vadi, iki köyün yaşam damarları var” dedi.

Projeden vazgeçilmesi gerektiği görüşünü paylaşan MHP’li Karagöz, “Ama devletten aldığım intiba şöyle: 13 dönümde çalışacağız. Bir metre öteye çıkmayacağız. 16 milyon ton taş alacağız. İki yılda bitireceğiz. Üç yılda rehabilite edeceğiz” dedi. Karagöz, bu açıklamaya ikna olmak zorunda olduğunu ifade etti.

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan MHP’li Karagöz şunları kaydetti:

■ Bu doğru bir proje mi?

Değil tabi ki. Ham ve bakir bir vadi, yemyeşil bir alan. Taş alınacak… Sizce öyle mi? Nerelerden alınır? Kıraç yerlerden alınır. Burası iki köyün arasında bir vadi, iki köyün yaşam damarları var. Burada yılda 100 tonun üzerinde çay alınıyor. Organik vadidir İkizdere havzası. 6500 TL'dir çayın tonu. 8-10 ton bal üretiliyor. Deli bal… Bölgenin en güzel ve en verimli kestane balı üretiliyor.

■ Burada direniş gösteren insanlar…

Ben “Hak arayan insanlar” diyorum.

■ AK Partililer itiraz edenleri limana karşı olmakla suçluyor.

Devlet yetkililerinin geç müdahalesi güvensizlik oluşturdu. SR İnşaat diye bir firma ruhsat almış. Proje dosyasına sahte fotoğraf koyuyorlar. Halk uyandı. Davalar açıldı.

■ Hiç kimse “Belediye Başkanı'a soralım” demedi mi?

Yok, hiç kimseye sormadılar. Kaymakam Bey'e de sorduklarını zannetmiyorum.

■ Tuhaf değil mi?

Bizce de tuhaf. İki ay önce Cengiz Holding'in ortağı geldi. Anlattım. ‘Vadideki insanlarla, muhtarlarla konuşun, gerekirse evleri tek tek gezin' dedim.

■ Ne dediler?

“Başkan” dedi, “Senden yardım istemiyorum, bilgilendirmeye geldim.” Dedim ki, “Hoyratça girerseniz, karşılık bulursunuz. Ciddi bir direnç bulacaksınız.” Umursamadılar.

■ Sorun nasıl çözülecek?

Bana de ki “Ne olacak bu”, derim ki vazgeçsinler. Ama devletten aldığım intiba şöyle: “13 dönümde çalışacağız. Bir metre öteye çıkmayacağız. 16 milyon ton taş alacağız. İki yılda bitireceğiz. Üç yılda rehabilite edeceğiz.

■ İkna oldunuz mu?

İkna olmak zorundayım.

TIKLAYIN - İkizdere'de taş ocağına karşı 74 gündür mücadele eden köylüler kararlı: Bu dağlar, ağaçlar bizim, kesinlikle pes etmeyeceğiz