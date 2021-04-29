AKP'li Akbaşoğlu: Cumhurbaşkanımız, Osmanlı tokadını Biden'ın suratına indirmiştir

AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan mesajında 1915 olayları için 'soykırım' nitelemesi yapmasına tepki gösterdi. Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamasına ilişkin olarak ise, "Cumhurbaşkanımız aslanlar gibi okkalı bir cevabı vermiş, bir Osmanlı tokadını Biden’ın suratına indirmiştir." görüşünü savundu.

Akbaşoğlu, 27 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 101. Yılını hep beraber coşkuyla kutladık. Bunun akabinde, 24 Nisan’da maalesef her yıl ABD tarafından Demokles’in kılıcı gibi milletimizin ve devletimizin, geçmişimizin üzerinde sallandırılmaya çalışan bu şantaj artık ABD tarafından tüketildi. Bir iftira, yalanla ABD Başkanı Joe Biden atalarımızın milletimizin soykırım yaptığını iftira ile iddia etti." dedi.

Akbaşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bütünüyle bunu kendisine iade ediyoruz. Bunu reddediyoruz, bu açıklamayı kınıyoruz. Bu ancak ve ancak zırvalamaktır. Bu konuyla ilgili mutlaka ABD Başkanı’nın soykırımcı olarak görmek istediği kimse varsa tarihine baksın, Kızılderililere, siyahi vatandaşlara baksın.

"Cumhurbaşkanımız aslanlar gibi okkalı bir cevabı vermiştir"

Kendilerinin yüzüne, aynaya baksın, soykırımcıyı görsün. Bu konuyla ilgili sayın Cumhurbaşkanımız aslanlar gibi okkalı bir cevabı vermiş, bir Osmanlı tokadını Biden’ın suratına indirmiştir."

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