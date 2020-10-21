AK Gençlik'in 'Sen kimsin?' videosuna CHP İstanbul Gençlik'ten yanıt: Sen seç, ben hangisiyim?

CHP İstanbul Gençlik Kolları, AKP'nin gençlik kolu olan AK Gençlik tarafından yayınlanan 'Sen Kimsin?' videosuna, hazırladıkları bir başka video ile yanıt verdi.

CHP İstanbul Gençlik Kollarının hazırladığı videoyu AK Gençlik'in Twitter hesabından yayınladığı videoyu alıntılayarak, "Sen seç, ben hangisiyim?" ifadeleriyle paylaştı.

AK Gençlik videosuna verilen tepkilerin derlendiği videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli konuşmalarında kullandığı "Sen Kimsin ya?", "Siz kimsiniz ya?" "Sen kimsin terbiyesiz?", ifadeleri de yer alıyor.

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