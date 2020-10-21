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AK Gençlik'in 'Sen kimsin?' videosuna CHP İstanbul Gençlik'ten yanıt: Sen seç, ben hangisiyim?

"Bunlar ateist, bunlar terörist..."

21 Ekim 2020 14:37

CHP İstanbul Gençlik Kolları, AKP'nin gençlik kolu olan AK Gençlik tarafından yayınlanan 'Sen Kimsin?' videosuna, hazırladıkları bir başka video ile yanıt verdi. 

CHP İstanbul Gençlik Kollarının hazırladığı videoyu AK Gençlik'in Twitter hesabından yayınladığı videoyu alıntılayarak, "Sen seç, ben hangisiyim?" ifadeleriyle paylaştı. 

AK Gençlik videosuna verilen tepkilerin derlendiği videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli konuşmalarında kullandığı "Sen Kimsin ya?", "Siz kimsiniz ya?" "Sen kimsin terbiyesiz?", ifadeleri de yer alıyor. 

TIKLAYIN - AK Gençlik'in 'Sen Kimsin?' videosundan: Sen Eren Bülbül, Yarin Börü, Recep Tayyip Erdoğan'sın

TIKLAYIN - Gelecek Partisi'nden AKP'nin 'Sen Kimsin?' videosuna 'Ben kim miyim?' göndermesi

TIKLAYIN - Erkan Baş'tan AKP'nin 'Sen kimsin?' videosuna tepki: Biz ümmet değiliz, halkız...

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