Adli kontrolle serbest bırakılan eski vekiller Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan'dan açıklama

6 yıl sonra başlatılan 'Kobani eylemleri' soruşturmasında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan eski HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan, adliyede gazetecilere konuştu.

Önder ve Tan, 'açıklama yapacak mısınız?" sorusuna "Arkadaşlarımız için üzgünüz, içerideler. İnşallah en kısa zamanda hak hukuk tecelli eder" diyerek cevap verdi.

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