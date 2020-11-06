ABD araştırmacısı Erdölen değerlendirdi: Yargı süreçleri ve Trump'ın kaybetmesi durumunda atacağı adımlar tartışılıyor

ABD’de oy sayımında sona yaklaşılırken, seçimi kimin kazanacağının yanı sıra; Başkan Trump’ın olası bir mağlubiyette atacağı adımlar da tartışılıyor.

T24’te Metin Kaan Kurtuluş’un konuğu olan ABD araştırmacısı Yunus Emre Erdölen, mevcut verilerde nelerin öne çıktığını ve seçimden sonra yaşanabilecekleri yorumladı…

-Önümüzdeki aylarda ikinci bir “2000 seçimleri Florida’sı” benzeri bir yargı süreci yaşanır mı?

-Trump kampanyası, kaybederse yargıya gider mi? Ülkeyi nasıl bir yargı süreci bekliyor?

-4 yılda yaşananlara rağmen nasıl Trump azınlıklar arasında oyunu artırdı?

-ABD seçimlerini izlerken önümüzdeki günlerde neye dikkat etmeliyiz?

Bu sorular ve daha fazlasının cevabını bu yayında bulabilirsiniz….