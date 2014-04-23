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Yeni internet yasası ve sosyal medya yasakları

17 Aralık operasyonunun ardından Başbakan Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetinin hedefinde, yolsuzluk iddialarına ilişkin ses kayıtlarının yayınlandığı sosyal medya siteleri vardı. Başbakan Erdoğan, Bursa mitinginde 'Twitter, mwitter hepsinin kökünü kazıyacağız' dedi, saatler sonra TİB Twitter'ı yasakladı. Anayasa Mahkemesi yasağa dur dedi, ancak Yotube hakkında alınan yasak kararı hala devam ediyor.

T24Derleyen: T24

ETİKETLER

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04 Nisan 2014

Eyy Twitter; ben kanunlarıma ve yargı kararlarına uymuyorum, ama sen uy!

'Twitter'ın kökünü kazıyacağız' gibi ayrıntılar dışında Erdoğan'ın Twitter ve YouTube yasaklarına dair diğer konuşmaları da hemen hemen aynı

Doğan Akın

04 Nisan 2014

YouTube yasağı, 'yasakçı yasa'ya bile aykırı!

Anayasa Mahkemesi'nin Twitter yasağını yerle bir eden kararını, Twitter yerine YouTube kelimesini koyarak da okuyabilirsiniz!

Doğan Akın

02 Nisan 2014

TİB Başkanı'na bugünler için yargı dokunulmazlığı sağlandı!

'Yargı kararı olmadan yetki gaspıyla site kapatma neye uygun, TİB neye güveniyor' derseniz bugünler düşünülerek TİB Başkanı'na göreviyle ilgili suçlarda soruşturma ve dava açılması hükümet iznine bağlandı

Doğan Akın

27 Mart 2014

TİB, hangi yasal yetkiyle YouTube'u kapatabildi?

İnternet sitelerine erişimin engellenmesi için artık yargı kararına bile ihtiyaç duymayan bir modele evrilmiş görünüyoruz. Bir başka deyişle, "demokratik bir hukuk devleti" olup olmadığı bir yana, "kanun devleti" olma noktasında bile duramayan bir Türkiye karşısındayız.

Doğan Akın

21 Mart 2014

10 soruda Twitter yasağı ve sırada bekleyen haber sitelerinin durumu

Yeni internet yasasıyla 'sitelerden sadece şikâyet/dava konusu olan içerikler çıkarılacak' iddiası Twitter'ın kapatılmasıyla çöktü

Doğan Akın

23 Nisan 2014 23:56

Başbakan Erdoğan: Twitter sözünü yerine getirmezse gereğini yaparız

23 Nisan resepsiyonunda konuşan Başbakan Erdoğan, 'Taksim konusunda geri adım yok. Kimsenin bayramı zehir etmeye hakkı yok' dedi, Cumhurbaşkanı Gül ise 'şantaj' sorularını yanıtsız bıraktı

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