Yeni internet yasası ve sosyal medya yasakları

27 Mart 2014

TİB, hangi yasal yetkiyle YouTube'u kapatabildi?

İnternet sitelerine erişimin engellenmesi için artık yargı kararına bile ihtiyaç duymayan bir modele evrilmiş görünüyoruz. Bir başka deyişle, "demokratik bir hukuk devleti" olup olmadığı bir yana, "kanun devleti" olma noktasında bile duramayan bir Türkiye karşısındayız.