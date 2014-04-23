Yeni internet yasası ve sosyal medya yasakları

17 Aralık operasyonunun ardından Başbakan Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetinin hedefinde, yolsuzluk iddialarına ilişkin ses kayıtlarının yayınlandığı sosyal medya siteleri vardı. Başbakan Erdoğan, Bursa mitinginde 'Twitter, mwitter hepsinin kökünü kazıyacağız' dedi, saatler sonra TİB Twitter'ı yasakladı. Anayasa Mahkemesi yasağa dur dedi, ancak Yotube hakkında alınan yasak kararı hala devam ediyor.
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27 Mart 2014
İnternet sitelerine erişimin engellenmesi için artık yargı kararına bile ihtiyaç duymayan bir modele evrilmiş görünüyoruz. Bir başka deyişle, "demokratik bir hukuk devleti" olup olmadığı bir yana, "kanun devleti" olma noktasında bile duramayan bir Türkiye karşısındayız.
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