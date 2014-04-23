Başbakan Erdoğan: Twitter sözünü yerine getirmezse gereğini yaparız

Meclis Fuaye Salonu'nda düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu başladı. Resepsiyon salonuna gelen Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak, "Sabır gerektirir, bir anda söylenirse olmaz" dedi. Erdoğan, Twitter konusunda ise, ''Verdikleri sözleri yerine getirmezlerse aynı noktadayız, gereğini yaparız'' diye konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylık tartışması için, "Muhalefet destek vermezse de biz Meclis'e getireceğiz" dedi. Erdoğan, ''Karabağ sorunu çözülmeden Ermenistan ile normalleşme olmaz'' dedi.

Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in 23 Nisan dolayısıyla verdiği resepsiyon bu yıl öncekilerden farklı olarak Meclis Tören Salonu'nda değil, Fuaye Salonu'nda yapılıyor.

1 Mayıs açıklaması

Başbakan Erdoğan, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak istemesiyle ilgili olarak, "Taksim konusunda geri adım yok. Kimsenin bayramı zehir etmeye hakkı yok" dedi

Gül şantaj kaset sorusunu yanıtlamadı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, MHP Lideri Bahçeli'yle kısa süreli sohbet etti. Cumhurbaşkanı Gül ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Gazetecilerin Gül'e, Başbakan Erdoğan'ın dile getirdiği şantaj kasetlerini sorması üzerine ise Gül yanıt vermedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Davutoğlu da “Süleyman Şah Türbesi'ne operasyon iddialarının da gerçek dışı olduğunu söyleyerek, bunun rutin bir sevkiyat olduğunu ifade etti.

Gül ile Erdoğan bir araya gelmedi

Resepsiyonda cumhurbaşkanı seçimi çerçevesinde Gül ile Erdoğan'ın birlikte verecekleri görüntü ve yapacakları sohbet merak ediliyordu. Ancak Gül'ün 20 dakika kaldığı resepsiyon salonunda Başbakan Erdoğan ile bir araya gelmedi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları bu durumun resepsiyonun akışından kaynaklandığını, Gül ile Erdoğan'ın arasında bir sorun olarak algılanmaması gerektiği dile getirildi.

Bahçeli: Bizim üslubumuzda yok

Resepsiyona ilk gelen isim MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Başbakan'ın cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili söylediği, "ters köşe olabilir" sözlerine Bahçeli, "Bizim böyle bir üslübumuz yok. Ters köşe, düz köşe üslübumuz yok. Yasal koşullara bakarak Erdoğan cumhurbaşkanı olamaz diyorum" yanıtını verdi. Bahçeli, "Sizin Köşk adayınız ne zaman belli olacak" sorusuna, "İleriki günlerde belli olacak" dedi. Bahçeli, iktidar ya da muhalefet kimin ne aday çıkardıklarını görmek istediklerini söyledi. "Muhalefetle ilgili ortak bir aday düşünür müsünüz" sorusuna ise, Bahçeli, ''Bunlar çok erken sorular'' karşılığını verdi.





Meclis'te Berkin Elvan mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiği törende çok sayıda eski yeni milletvekili ve bürokrat bulunuyor. Kılıçdaroğlu, Başbakan'ın, "Cumhurbaşkanlığı adayı konusunda ters köşe olursunuz" sözlerine, ''Ne söylediğini bilmiyor ki, sağım solum belli olmaz dediğine göre kafasında bir şey yok anlaşılan'' yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, bugün Berkin Elvan'ı anmak isteyen çocuklara yapılan polis şiddetini de eleştirerek, ''Benzer ölümler olmasın diye bugünü ona adadım. Çocuklar sevilmek ister, hele de böyle bir çocuk bayramında olacak iş değil" dedi. Kılıçdaroğlu, Köşk adayının sorulması üzerine ise, her parti kadar bekleyerek adaylarını açıklayacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, Başbakan'ın 1915 olaylarıyla ilgili sözleriyle ilgili bir yorum yapmadı ve bununla ilgili yarın Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'un bir açıklama yapacağını söyledi.