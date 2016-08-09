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Türkiye'den 'kırmızı çizgi' operasyonu; işte Fırat Kalkanı harekâtıyla ilgili tüm haberler

İçindeki bir grup cuntacı askerin gerçekleştirdiği darbe girişiminden 40 gün sonra Türk Silahlı Kuvvetleri, PYD'in ele geçirdiği Menbiç'in kuzeyinde yer alan IŞİD'in kontrolündeki Cerablus'a 'Fırat Kalkanı' harekâtı düzenledi. Harekâta içinde ABD'nin de yer aldığı koalisyon güçleri havadan destek verirken Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) yaklaşık bin 500 kişilik askerle operasyona katıldı. Türkiye Hükümeti, Menbiç ve Cerablus'un batısında yer aldığı Fırat Nehri'ni Suriye'deki 'kırmızı çizgisi' olarak belirlemişti. Öte yandan ABD, Menbiç operasyonunda da PYD'yi desteklemişti.

T24Derleyen: T24

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Fırat Kalkanı

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