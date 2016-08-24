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Cerablus harekatında TSK'ya ÖSO ve Türkmenler de destek veriyor

Cerablus Operasyonu saat 04:00'te başladı

24 Ağustos 2016 15:12

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Cerablus bölgesine başlattığı 'Fırat Kalkanı' harekâtına Özgür Suriye Ordusu ile Suriye'deki Türkmen Birlikleri'de destek veriyor. TSK tanklarını, Suriye sınırında ilk olarak mavi kol bantlı Türkmenler karşıladı. 

Uzmanlar nizami birlik olmadıklarından birbirlerini vurmamaları için, dost ateşi olmaması için operasyona girmeden çok kısa bir süre önce çok da kopyalanamayacak renklerde kol bantları yapıldığını belirterek, bu operasyonda 'mavi'yi Türkmenlerin, 'kırmızı'yı ise ÖSO içindeki diğer grupların kullandığını ifade ettiler.

Askeri kaynaklar, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının, Fırat Kalkanı harekatı kapsamında Suriye sınırından yaklaşık 3 kilometre içerdeki Keklice köyüne ulaşmak üzere olduğunu bildirdi.

 

4 grup TSK'yı destekliyor

 

ÖSO'dan yapılan açıklamada, "Özgür Suriye Ordusu, Cerablus'u özgürleştirmek için harekete geçti" denildi. ÖSO'ya katılan gruplar arasında, "Feylak'uş Şam, Sultan Murad Tugayı, Zengi Tugayı ve Hamza Tugayı" bulunuyor.

ÖSO çatısı altında Cerablus'a ilerleyen muhaliflerin sayısının 2 bin olduğu belirtiliyor.

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